Da Marcinelle agli anni ’70: la storia si racconta a teatro

Andrea Pisani e Luca Peracino alternano momenti di improvvisazione, battute fulminanti, dialoghi diretti con il pubblico e nuovi sketch, mescolando stand up comedy, satira sull’attualità e una buona dose di autoironia, per raccontare con leggerezza e profondità le contraddizioni dell’animo umano e le sfide della convivenza. Il nuovo anno si aprirà invece con un ospite d’eccezione per il Cineteatro Gavazzeni. Sabato 23 gennaio, alle 21, Walter Vetroni porterà sul palcoscenico di Seriate lo spettacolo «Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni ’70, sole e luna», secondo capitolo di un progetto con cui Veltroni ha scelto di raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso. Dopo il successo del lavoro dedicato agli anni Sessanta, ora Veltroni attraversa uno dei decenni più intensi e contraddittori della nostra Storia recente: gli anni Settanta, che lui stesso definisce un Giano bifronte, sole e luna. Da un lato si consolidano infatti le spinte per la libertà e i diritti civili maturate negli anni Sessanta, mentre dall’altro lato si assiste alla violenza politica più efferata, ai sequestri, alle gambizzazioni, ai delitti di mafia. È anche il tempo delle radio libere, del grande cinema e soprattutto dei grandi cantautori.