Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

Donizetti, si riparte con la prosa: c’è «Pignasecca e Pignaverde» con Tullio Solenghi

LO SPETTACOLO. C’è Tullio Solenghi regista e attore allo spettacolo inaugurale della stagione di Prosa 2025-2026. In scena «Pignasecca e Pignaverde», dal 6 al 14 dicembre al Teatro Donizetti.

Redazione Web
Redazione Web
Tullio Solenghi
Tullio Solenghi

Bergamo

La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti, in ricordo di Benvenuto Cuminetti in occasione dei 25 anni dalla scomparsa, è ai blocchi di partenza: da sabato 6 a domenica 14 dicembre, con l’esclusione di lunedì 8, va in scena nel principale teatro cittadino Pignasecca e Pignaverde, titolo che riprende uno dei classici dell’attore comico genovese Gilberto Govi con, in prima linea, anche nelle vesti di regista, Tullio Solenghi, popolare volto televisivo e teatrale, anch’egli di origini genovesi.

Lo spettacolo si rifà alla commedia originale scritta da Emerico Valentinetti, adattata in due atti dallo stesso Solenghi e da Margherita Rubino, con progetto scenografico di Davide Livermore.

Tullio Solenghi in scena
Tullio Solenghi in scena

Pignasecca e Pignaverde è, insieme a Manezzi per maritare una figlia e a Colpi di Timone, uno degli spettacoli più rappresentativi dell’arte comica di Gilberto Govi, attore profondamente legato alla sua città al punto da trasporre i testi dei suoi spettacoli in dialetto genovese. La sua fama, grazie a una irresistibile vis comica e a una straordinaria mimica facciale, ha però ampiamente valicato i confini regionali e nazionali. Da tempo al centro di una riscoperta, l’opera e la figura di Gilberto Govi hanno in Tullio Solenghi uno dei più sinceri sostenitori e divulgatori.

È lo stesso Tullio Solenghi a narrare il suo amore per Govi: «L’esito entusiasmante di Manezzi per maritare una figlia, che nell’arco di 80 repliche ha divertito ed emozionato una platea di almeno 50.000 spettatori, non poteva che preludere ad una nuova avventura con l’altro grande classico del magistrale repertorio di Gilberto Govi, Pignasecca e Pignaverde. Lascio i panni del remissivo “Steva” per calarmi con immutato entusiasmo in quelli del più arcigno Felice Pastorino, una maschera che, a differenza della precedente, nasconde, tra gli immancabili spunti di grande comicità, lati umani oscuri e intriganti da indagare e rappresentare. Questo nuovo personaggio goviano rappresenta, infatti, l’eterno archetipo dell’avaro, attorno al quale ruotano personaggi e situazioni che vanno a comporre, nell’attenta osservazione della realtà, quel microcosmo di stampo ligure che si manifesta in una sorta di preziosa “foto d’epoca”.

Informazioni utili

In scena, oltre a Tullio Solenghi: Claudia Benzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano, Stefania Pepe.
Produzione Teatro Sociale di Camogli e Teatro Nazionale di Genova.
Durata 1 ora e 50 minuti compreso l’intervallo.
Orari: serale ore 20.30, domenica 7 e 14 dicembre ore 15.30.
Prezzi biglietti: da 15 a 45 euro, ridotti da 12 a 36 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
teatro
cinema
Televisione
Cultura (generico)
Tullio Solenghi
Gilberto Govi
Emerico Valentinetti
Davide Livermore
benvenuto cuminetti
Fondazione Teatro Donizetti