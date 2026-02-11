«Essere padre»: un incontro con lo psicologo Osvaldo Poli all’Auditorium Sant’Alessandro

Protagonista della serata sarà il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che guiderà una riflessione sul ruolo paterno all’interno della famiglia e sulle specificità educative che caratterizzano padre e madre. Un’occasione per approfondire come le differenze nello stile educativo possano rappresentare una ricchezza e contribuire, nella complementarità, alla crescita equilibrata dei figli.