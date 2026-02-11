Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026
«Essere padre»: un incontro con lo psicologo Osvaldo Poli all’Auditorium Sant’Alessandro
L’EVENTO. Il noto psicologo e psicoterapeuta interviene giovedì 12 febbraio sulle differenze di stile educativo del padre e della madre.
Giovedì 12 febbraio alle 20.30, all’Auditorium Sant’Alessandro di via Garibaldi 3, a Bergamo si terrà l’incontro dal titolo «Essere padre. Le differenze dello stile educativo del padre e della madre. Due sguardi diversi, un’unica visione educativa».
Protagonista della serata sarà il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che guiderà una riflessione sul ruolo paterno all’interno della famiglia e sulle specificità educative che caratterizzano padre e madre. Un’occasione per approfondire come le differenze nello stile educativo possano rappresentare una ricchezza e contribuire, nella complementarità, alla crescita equilibrata dei figli.
L’appuntamento si inserisce nei percorsi promossi dai Servizi per l’infanzia e la genitorialità del Comune di Bergamo, con un’attenzione particolare al tema della paternità. Un’iniziativa pensata per offrire strumenti, spunti e occasioni di confronto a genitori e a quanti sono interessati alle dinamiche educative contemporanee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA