Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

«Essere padre»: un incontro con lo psicologo Osvaldo Poli all’Auditorium Sant’Alessandro

L’EVENTO. Il noto psicologo e psicoterapeuta interviene giovedì 12 febbraio sulle differenze di stile educativo del padre e della madre.

Osvaldo Poli
Osvaldo Poli

Giovedì 12 febbraio alle 20.30, all’Auditorium Sant’Alessandro di via Garibaldi 3, a Bergamo si terrà l’incontro dal titolo «Essere padre. Le differenze dello stile educativo del padre e della madre. Due sguardi diversi, un’unica visione educativa».

Protagonista della serata sarà il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che guiderà una riflessione sul ruolo paterno all’interno della famiglia e sulle specificità educative che caratterizzano padre e madre. Un’occasione per approfondire come le differenze nello stile educativo possano rappresentare una ricchezza e contribuire, nella complementarità, alla crescita equilibrata dei figli.

L’appuntamento si inserisce nei percorsi promossi dai Servizi per l’infanzia e la genitorialità del Comune di Bergamo, con un’attenzione particolare al tema della paternità. Un’iniziativa pensata per offrire strumenti, spunti e occasioni di confronto a genitori e a quanti sono interessati alle dinamiche educative contemporanee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
famiglia
Istruzione
Educazione
Questioni sociali (generico)
Osvaldo Poli
Comune di Bergamo