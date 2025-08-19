Festival del Folklore, stasera in piazza Cittadella la Turandot

Il soprano Roberta Salvati come protagonista

Il Principe Calaf avrà la voce energica del tenore ucraino Vitaliy Kovalchuk; Liù, la giovane schiava, è la soprano bergamasca Gabriella Locatelli, mentre il basso Ezio Bertola sarà il re tartaro Timur. L’imperatore Altoum sarà interpretato dal tenore bergamasco Sergio Rocchi, mentre i tre boiardi, Ping, Pong e Pang, avranno le voci di Livio Scarpellini, Mirco Quarello e Francesco Paccorini. Il coro è quello del Ducato di Piazza Pontida, l’Orchestra Gianandrea Gavazzeni di Bergamo, concertata e diretta dal maestro Antonio Brena, fin dall’inizio protagonista dell’operazione. La regia è firmata di Mario Binetti, con le scene del Ducato, e i costumi di Franz Cancelli coadiuvato dalla scuola di moda Silv. In «Turandot» - annota Binetti - «tutto ruota attorno alla luna, che sia rosso sangue, o una palla che alcune ragazzine usano per gioco. Ci sono elementi minimalisti, come il gong, la grande muraglia e il bosco nel terzo atto. “Turandot” è più una favola, il finale sarà lieto».

