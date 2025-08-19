Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 19 Agosto 2025

Festival del Folklore, stasera in piazza Cittadella la Turandot

LO SPETTACOLO. Tutto pronto per «Turandot». Questa sera, martedì 19 agosto in piazza Cittadella alle 20.45, in Città Alta, scocca l’ora della lirica estiva, che dal 2001 accompagna la mezza estate di Bergamo.

Bernardino Zappa
Bernardino Zappa

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Festival del Folklore, uno scatto delle passate edizioni
Festival del Folklore, uno scatto delle passate edizioni

Bergamo

In piazza Cittadella l’ultimo capolavoro di Puccini sarà proposto in forma scenica completa. L’operazione vede in prima fila il Ducato di Piazza Pontida, in stretta collaborazione con il Comune di Bergamo. Coinvolte oltre 100 persone tra artisti, maestranze, tecnici e volontari. Un lavoro corale, meticoloso e appassionato, che ha trasformato l’opera in un evento cittadino di grande rilievo.

Il soprano Roberta Salvati come protagonista

Il soprano Roberta Salvati
Il soprano Roberta Salvati

Il cast vocale presenta solisti di esperienza, affiancati da voci bergamasche collaudate. Nel ruolo della protagonista ci sarà il soprano Roberta Salvati, già pregevole protagonista in «Aida» nel 2023, sempre nella produzione estiva del Ducato. Per lei si tratta del debutto nel ruolo e - ci ha detto - «è affascinata dalla multipla personalità di Turandot, di algida freddezza all’inizio, fino a diventare capace di amore, con appassionate pienezza vocale: gradualmente anche nella voce arriva alla dolcezza ispirata dal sentimento».

Il Principe Calaf avrà la voce energica del tenore ucraino Vitaliy Kovalchuk; Liù, la giovane schiava, è la soprano bergamasca Gabriella Locatelli, mentre il basso Ezio Bertola sarà il re tartaro Timur. L’imperatore Altoum sarà interpretato dal tenore bergamasco Sergio Rocchi, mentre i tre boiardi, Ping, Pong e Pang, avranno le voci di Livio Scarpellini, Mirco Quarello e Francesco Paccorini. Il coro è quello del Ducato di Piazza Pontida, l’Orchestra Gianandrea Gavazzeni di Bergamo, concertata e diretta dal maestro Antonio Brena, fin dall’inizio protagonista dell’operazione. La regia è firmata di Mario Binetti, con le scene del Ducato, e i costumi di Franz Cancelli coadiuvato dalla scuola di moda Silv. In «Turandot» - annota Binetti - «tutto ruota attorno alla luna, che sia rosso sangue, o una palla che alcune ragazzine usano per gioco. Ci sono elementi minimalisti, come il gong, la grande muraglia e il bosco nel terzo atto. “Turandot” è più una favola, il finale sarà lieto».

Informazioni utili

La funicolare sarà attiva fino all’una. Biglietto a 25 euro, acquistabile alla cassa in piazza Cittadella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Classica
Tradizioni
Roberta Salvati
Mario Binetti
Gianandrea Gavazzeni
Gabriella Locatelli
Ezio Bertola
Bernardino Zappa