«Forma Propria», al Settecento di Presezzo la mostra di Vittoria Drago - Foto

Il tema principale è infatti la ricerca della “Forma propria” e dei suoi ambivalenti ed infiniti significati: «la Casa», non stereotipo ma simbolo, «il Cerchio», non macchia ma infinita geometria, «la Sovrapposizione», non maschera ma spessore; «la Ricerca» del proprio punto di vista che è frutto di una sommatoria di incontri e scontri.

Vittoria Drago incide, inchiostra, stampa, proponendo una personale, fresca e sorprendente interpretazione delle tecniche di stampa in rilievo, crede fortemente nell’arte e nella bellezza come valore educativo e, farla vivere-rivi-vere come esperienza agli altri, soprattutto ai bambini, è il suo modo per educare i nostri piccoli uomini alle basi del linguaggio comunicativo dell’arte, guidandoli attraverso un Mondo di colori e forme, in laboratori a loro dedicati.