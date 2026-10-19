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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Lunedì 19 Ottobre 2026

I Pinguini Tattici Nucleari tornano nei club: a novembre anche a Milano

L’ANNUNCIO. La band bergamasca annuncia quattro, prima dell’uscita del nuovo album «Replay». Prevendite dal 19 ottobre. Nel 2027 il ritorno negli stadi.

Lettura 1 min.
I Pinguini Tattici Nucleari tornano nei club: a novembre anche a Milano
I Pinguini Tattici Nucleari annunciano quattro concerti nei club a novembre. Nuovo album «Replay» il 4 dicembre e tour negli stadi nel 2027.

Bergamo

Dagli stadi ai piccoli club, per ritrovare l’atmosfera degli esordi e il contatto diretto con il pubblico. I Pinguini Tattici Nucleari annunciano quattro concerti speciali a novembre, in attesa dell’uscita del nuovo album «Replay», prevista per il 4 dicembre. Un ritorno alle origini per la band bergamasca guidata da Riccardo Zanotti, che nell’estate 2027 tornerà a esibirsi negli stadi italiani.

Pinguini Tattici Nucleari, quattro concerti nei club: le date

Il gruppo ha scelto quattro locali che hanno segnato i primi anni della sua carriera: il Monk di Roma il 18 novembre, il Covo di Bologna il 19 novembre, lo Spazio 211 di Torino il 24 novembre e i Magazzini Generali di Milano il 25 novembre. Le prevendite aprono lunedì 19 ottobre, con informazioni disponibili sul sito di Magellano Concerti.

«Abbiamo scelto quattro club che negli anni hanno segnato la nostra esperienza di band – racconta Riccardo Zanotti –. Ci abbiamo suonato diverse volte: basti pensare che al Covo facemmo il nostro primo sold out nove anni fa». I concerti saranno anche l’occasione per ripercorrere la discografia del gruppo: per la prima volta, in un set di un’ora, la band proporrà almeno un brano da ogni album pubblicato dal 2020 a oggi.

Il nuovo album «Replay» esce il 4 dicembre

I quattro appuntamenti anticipano l’uscita di «Replay», il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, già anticipato dal singolo «Sorry Scusa Lo siento». Il titolo richiama il desiderio di ripercorrere le tappe della propria storia, guardando contemporaneamente al futuro. «Replay è una parola dalle mille facce: uno dei significati che le abbiamo voluto dare è la voglia di «risuonare» in alcuni dei nostri posti del cuore. Sarà un riscaldamento in vista dei concerti del 2027», spiega Zanotti.

Nel 2027 il ritorno negli stadi, due concerti a Milano

Dopo il successo del tour del 2025, con nove date esaurite e oltre 420mila biglietti venduti secondo i dati degli organizzatori, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nell’estate del 2027. Il nuovo tour partirà il 4 giugno da Bibione, per proseguire l’8 giugno a Bologna, il 12 e 13 giugno a Torino, il 17 e 18 giugno a Milano, il 21 giugno a Padova, il 24 giugno a Bari e il 27 giugno a Napoli. Le ultime due date annunciate sono il 3 luglio a Messina e l’8 luglio a Roma. Per la band bergamasca sarà la terza tournée negli stadi italiani, dopo i risultati ottenuti negli ultimi anni, che comprendono 91 dischi di platino e 11 dischi d’oro.

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