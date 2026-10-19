I Pinguini Tattici Nucleari tornano nei club: a novembre anche a Milano

Dagli stadi ai piccoli club, per ritrovare l’atmosfera degli esordi e il contatto diretto con il pubblico. I Pinguini Tattici Nucleari annunciano quattro concerti speciali a novembre, in attesa dell’uscita del nuovo album «Replay», prevista per il 4 dicembre. Un ritorno alle origini per la band bergamasca guidata da Riccardo Zanotti, che nell’estate 2027 tornerà a esibirsi negli stadi italiani.

Pinguini Tattici Nucleari, quattro concerti nei club: le date

Il gruppo ha scelto quattro locali che hanno segnato i primi anni della sua carriera: il Monk di Roma il 18 novembre, il Covo di Bologna il 19 novembre, lo Spazio 211 di Torino il 24 novembre e i Magazzini Generali di Milano il 25 novembre. Le prevendite aprono lunedì 19 ottobre, con informazioni disponibili sul sito di Magellano Concerti.

«Abbiamo scelto quattro club che negli anni hanno segnato la nostra esperienza di band – racconta Riccardo Zanotti –. Ci abbiamo suonato diverse volte: basti pensare che al Covo facemmo il nostro primo sold out nove anni fa». I concerti saranno anche l’occasione per ripercorrere la discografia del gruppo: per la prima volta, in un set di un’ora, la band proporrà almeno un brano da ogni album pubblicato dal 2020 a oggi.

Il nuovo album «Replay» esce il 4 dicembre

I quattro appuntamenti anticipano l’uscita di «Replay», il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, già anticipato dal singolo «Sorry Scusa Lo siento». Il titolo richiama il desiderio di ripercorrere le tappe della propria storia, guardando contemporaneamente al futuro. «Replay è una parola dalle mille facce: uno dei significati che le abbiamo voluto dare è la voglia di «risuonare» in alcuni dei nostri posti del cuore. Sarà un riscaldamento in vista dei concerti del 2027», spiega Zanotti.

Nel 2027 il ritorno negli stadi, due concerti a Milano