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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 05 Novembre 2026

Il Papa ha incontrato i Pooh, Facchinetti: «Una grande emozione, abbiamo parlato di pace»

L’INCONTRO. L’udienza privata con le famiglie nella giornata di giovedì 5 novembre: «In dono l’album originale di Parsifal, che ha segnato una svolta nella nostra storia».

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Il Papa ha incontrato i Pooh, Facchinetti: «Una grande emozione, abbiamo parlato di pace»
Papa Leone XIV con i Pooh: dal profilo social di Roby Facchinetti

«Stamattina abbiamo incontrato, in udienza privata, in Vaticano, Papa Leone XIV, che ci ha accolto con un sorriso e una straordinaria cordialità. Abbiamo parlato dei nostri 60 anni di musica, del valore delle canzoni come messaggi di pace e della necessità, oggi più che mai, di costruire un mondo senza conflitti». È quanto scrive sui suoi profii social Roby Facchinetti dei Pooh pubblicando anche le foto dell’incontro avvenuto nella giornata di giovedì 5 novembre.

Il Papa ha incontrato i Pooh, Facchinetti: «Una grande emozione, abbiamo parlato di pace»
L’incontro con tutte le famiglie

«Gli abbiamo donato il nostro libro, l’album originale di Parsifal, il disco che ha segnato una svolta nella nostra storia, e la compilation dei nostri sessant’anni - ha ricordato il cantante bergamasco -. Phil ha portato le sue bacchette della batteria. Con noi c’erano le nostre famiglie, rendendo questo incontro ancora più emozionante e prezioso. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine e con una speranza grande: che la musica possa continuare a unire come linguaggio universale dell’umanità».

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