Il Papa ha incontrato i Pooh, Facchinetti: «Una grande emozione, abbiamo parlato di pace»

«Stamattina abbiamo incontrato, in udienza privata, in Vaticano, Papa Leone XIV , che ci ha accolto con un sorriso e una straordinaria cordialità . Abbiamo parlato dei nostri 60 anni di musica , del valore delle canzoni come messaggi di pace e della necessità, oggi più che mai, di costruire un mondo senza conflitti ». È quanto scrive sui suoi profii social Roby Facchinetti dei Pooh pubblicando anche le foto dell’incontro avvenuto nella giornata di giovedì 5 novembre.

L’incontro con tutte le famiglie

«Gli abbiamo donato il nostro libro, l’album originale di Parsifal, il disco che ha segnato una svolta nella nostra storia, e la compilation dei nostri sessant’anni - ha ricordato il cantante bergamasco -. Phil ha portato le sue bacchette della batteria. Con noi c’erano le nostre famiglie, rendendo questo incontro ancora più emozionante e prezioso. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine e con una speranza grande: che la musica possa continuare a unire come linguaggio universale dell’umanità».