Il regista Sorrentino a Bergamo presenta «La grazia»

Domenica 18 gennaio in occasione dell’uscita del suo nuovo film «La grazia» il regista Paolo Sorrentino sarà ospite al Cinema Conca Verde. Il film con Toni Servillo (Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia) e Anna Ferzetti è un’ode comica e malinconica sulla condizione umana.