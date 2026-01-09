Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 09 Gennaio 2026

Il regista Sorrentino a Bergamo presenta «La grazia»

L’EVENTO. Il regista sarà domenica 18 gennaio al cinema Conca Verde: presenta il suo nuovo film «La grazia».

Paolo Sorrentino e Toni Servillo
Paolo Sorrentino e Toni Servillo

Domenica 18 gennaio in occasione dell’uscita del suo nuovo film «La grazia» il regista Paolo Sorrentino sarà ospite al Cinema Conca Verde. Il film con Toni Servillo (Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia) e Anna Ferzetti è un’ode comica e malinconica sulla condizione umana.

La storia si articola nel ritratto immaginario di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica alla fine del mandato. Tra dilemmi morali sulle grazie e vita privata, dovrà scegliere. Paolo Sorrentino incontrerà il pubblico prima della proiezione delle 17. Le prevendite di questo evento sono disponibili (ingresso unico 8,50. Ridotto solo con i carnet tra 3, 6,9 ingressi validi un anno). Il film è in programma al Conca Verde tutti i giorni da giovedì 15 febbraio.

