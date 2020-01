Il volto nuovo della Chiesa Da don Mazzolari al Concilio

Avrà come titolo «Una nuova visione di Chiesa: da don Mazzolari al Concilio Vaticano II» una serie di tre conferenze promosse dal Circolo Acli di Almenno San Salvatore. L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vorrebbe costituire un’occasione per riscoprire l’attualità del magistero conciliare: «Oggi, se non vogliamo che la fede diventi in Italia e in Occidente un fenomeno residuale e marginale, occorre che riprendiamo le grandi acquisizioni del Vaticano II e la sollecitazione rivolta alla Chiesa di ripensarsi nel mondo contemporaneo, per esser fedele al Vangelo in un contesto storico profondamente mutato».