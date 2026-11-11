Kasia Smutniak racconta «Mustang»: «Nasce grazie a Sophie e alla telecamera di Pietro»

Una telecamera passa dai genitori alla figlia e diventa il filo che unisce oltre vent’anni di vita. Nasce così «Mustang», il secondo documentario di Kasia Smutniak, nei cinema il 23, 24 e 25 novembre. «È stata lei», racconta martedì 10 novembre al Conca Verde di Bergamo la regista riferendosi a Sophie, la figlia avuta con Pietro Taricone: nel 2024 ha deciso di tornare da sola nella regione nepalese che aveva visitato per la prima volta con la madre a sei anni.

La telecamera di famiglia e la voce di Sophie

Sophie ha portato con sé la stessa telecamera usata dai genitori nel 2003. «Questa cosa di farlo insieme è nata da lei», spiega Smutniak durante l’anteprima del documentario. Da quella scelta prende forma anche il punto di vista del film: «Ho capito che forse doveva essere lei a raccontarla». È infatti la voce di Sophie ad accompagnare lo spettatore, intrecciando immagini d’archivio e nuovi viaggi, ma c’è anche la voce di Kasia e Pietro nel loro primo viaggio in Mustang e c’è la voce di Kasia, anni dopo mentre parla della Ghami Solar School, nel villaggio di Ghami: l’istituto è nato nel 2016 (ma il progetto è iniziato tre anni prima) tramite l’Associazione Pietro Taricone Ets per mantenere viva una promessa fatta insieme all’ex compagno durante un viaggio.

Una promessa e una scuola in Nepal

La locandina del documentario Distribuito da Fandango, il film riparte dal viaggio di Smutniak e Taricone nel 2003 e dalla promessa di fare qualcosa per proteggere la cultura locale. Un impegno che, dopo la morte di Pietro, prende quindi forma nell’incontro con Kunzom e nella costruzione di una scuola, per consentire ai bambini di studiare senza lasciare le famiglie. «Mustang» ha vinto il Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma, ex aequo con «Congo Boy».

L’uscita concentrata in tre giorni vuole favorire un’esperienza collettiva e raggiungere più sale, «anche e soprattutto nelle province», sottolinea la regista, dove spesso i documentari non arrivano.

«In un momento in cui anche personalmente sentivo la mancanza di punti di riferimento e di storie capaci di darmi speranza per il futuro, ho deciso di condividere con il pubblico una piccola storia che racchiudesse questo senso di speranza»

«Un inno alla gioia»