Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026
Lezioni di storia al Donizetti: sold out per Laura Pepe - Video
L’EVENTO. La docente ha ripercorso l’età d’oro della democrazia, quella di Pericle. «Imparare dal passato per saper leggere il presente».
Indagare il passato per capirne gli errori e analizzare il nostro presente. Sold out sabato 10 gennaio al teatro Donizetti per Laura Pepe, docente di Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Con l’Atene di Pericle inizia la rassegna di successo al Donizetti.
Una indagine che studia l’età d’oro della democrazia, al tempo in cui letteratura, poesia, filosofia, teatro, arti figurative raggiunsero il loro vertice. In realtà, come spesso accade, dietro a quest’immagine di perfezione vi sono crepe profonde: conflitti intestini, contestazioni al potere e una politica estera segnata da molti soprusi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA