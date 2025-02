Masterchef, Mary si salva: la sfida ora è fra otto concorrenti

Fra un viaggio a Villa Crespi – il ristorante 3 stelle Michelin di chef Cannavacciuolo -, peperoncini piccanti, martelli e barbabietole prosegue brillantemente il percorso di Mary Cuzzupè a Masterchef. La trentenne bergamasca dalle origini siciliane è fra gli otto concorrenti rimasti in gara nel talent show culinario in onda su Sky (erano partiti in venti). La puntata di giovedì scorso ha visto gli aspiranti chef sul Lago d’Orta .

Suddivisi in due squadre, hanno dovuto preparare un piatto a scelta da servire alla brigata di Villa Crespi. Due gli ingredienti principali: le animelle, affidate alla squadra rossa capitanata da Katia, e il rombo, cucinato dalla squadra blu guidata da Samuele, di cui faceva parte anche Mary. Il filetto di rombo avvolto nella scarola piace, ma non abbastanza da vincere la prova, che si conclude 8 a 7 per i rossi. A tutti i blu non resta che affrontare la prova ad eliminazione, incentrata sul peperoncino.