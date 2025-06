Nadia Murad a Bergamo, il Nobel per la pace a gres art 671

L’APPUNTAMENTO. Domenica 22 giugno alle 20.30 l’incontro nell’ambito della mostra «de bello. notes on war and peace».

Secondo appuntamento con «La cultura della pace». Si tratta di un evento collaterale della mostra « de bello. notes on war and peace », in corso nell’ex spazio industriale di via San Bernardino a Bergamo. Domenica 22 giugno alle 20.30 incontro con Nadia Murad, premio Nobel per la pace nel 2018.

La mostra a gres art 671 parla di guerra, di umanità, di popoli e di emozioni, di storia e di attualità, sostenendo l’urgenza della pace attraverso 30 artisti diversi per generazione, provenienza, mezzo espressivo, che hanno in comune l’aver vissuto e indagato i conflitti attraverso l’arte, in un arco temporale di circa 7 secoli.

L’appuntamento del 22 giugno è aperto a tutti, gratuito, per prenotare, fino a esaurimento posti, clicca qui.

Gli eventi collaterali

Il Public Program della mostra de bello è un progetto gres art 671 e Fondazione Pesenti Ets: una serie di appuntamenti con premi Nobel e leader internazionali, impegnati a promuovere la pace, la riconciliazione e i diritti umani.

Dopo aver incontrato Tawakkul Karman, prima donna araba a ricevere il Premio Nobel per la pace nel 2011, con Samia Nkrumah, figura di spicco dell’unità panafricana, domenica 22 giugno , gres art 671 ospita un Nadia Murad. Attivista per i diritti umani e sopravvissuta al genocidio degli Yazidi, Murad ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2018 per il suo lavoro di difesa dei diritti degli yazidi e di altre minoranze.

Chi è Nadia Murad

Fuggita dalla prigionia dell’ISIS, ha dedicato la sua vita a sostenere i sopravvissuti alla violenza sessuale e a cercare giustizia per le comunità perseguitate. Ha vinto il Premio Nobel in riconoscimento del suo incrollabile impegno a porre fine agli abusi durante i conflitti. Attraverso la sua attività di sensibilizzazione, continua a dare voce ai sopravvissuti, assicurandosi che le loro esperienze portino ad azioni concrete per la pace, la sicurezza e la dignità umana.

Il prossimo appuntamento a gres art 671