Nel weekend al cinema arrivano «I Fantastici 4». A Mozzo c’è il cinema sotto le stelle

Dopo «Superman» continuano le uscite estive dedicate ai supereroi: questa settimana in sala arrivano «I Fantastici 4» con «Gli inizi». Sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (interpretato da Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) si trovano ad affrontare la sfida più ardua, ovvero bilanciare il ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare.

Devono infatti difendere la Terra da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer, il tutto mentre Sue è incinta e il destino del mondo potrebbe dipendere dal bambino. La regia è di Matt Shakman. Il film, che sta già ricevendo i plausi della critica, è disponibile anche in lingua originale sottotitolato.

L’horror di Soderbergh

Prosegue anche il filone di novità horror, che in estate dà sempre il suo meglio. La novità della settimana è «Presence» di Steven Soderbergh. La famiglia Payne sembra una famiglia perfetta, fino a quando la vita della figlia minore Chloe viene sconvolta da un tragico evento e scelgono di trasferirsi in una nuova casa, fuori città, per ripartire da zero. Presto però la ragazza si accorge di qualcosa che non va nella sua camera; inizialmente la famiglia non le crede, ma cambierà idea quando le manifestazioni diventeranno impossibili da ignorare. Uno dei registi più eclettici e originali del cinema americano rivisita il genere delle case infestate spostando per la prima volta la prospettiva dalle persone che vivono nella casa alla presenza spettrale che le osserva. Nel cast Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan. Tra gli horror è ancora fuori anche «So cosa hai fatto», sequel e remake dell’omonimo film del 1997.

Il film concerto sui Pink Floyd

Per chi è in cerca di un po’ di azione sono ancora disponibili «Jurassic World – La Rinascita» e «F1» con Brad Pitt.

Segnaliamo poi un evento speciale per gli appassionati di musica rock: «Roger Waters - This Is Not a Drill: Live From Prague» è il film concerto realizzato del membro fondatore e mente creativa dei leggendari Pink Floyd. Un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni. Sarà in sala solo fino al 30 luglio.

Film sotto le stelle a Mozzo

Chiudiamo la rassegna di oggi con una serie di proiezioni gratuite organizzate dal Comune di Mozzo in collaborazione con l’associazione «A levar l’ombra da terra». La rassegna «Film sotto le stelle», dopo «La Banda di Don Chisciotte», questa settimana propone la visione di «C’era una volta in Bhutan». L’appuntamento è per stasera, 24 luglio, alle 21.30 presso il Parco S. Stefano – Borghetto (via Santo Stefano). Le prossime pellicole in programma sono «Il maestro che promise il mare» mercoledì 30 luglio al Parco Valle Quisa – Pascoletto (via Valle Quisa) e «La misura del dubbio» martedì 5 agosto al Parco Madri Costituenti – Dorotina (via Mosè del Brolo). L’ingresso è sempre gratuito. In caso di maltempo le proiezioni verranno spostate all’Auditorium A.M. Mozzoni di Mozzo (via Piatti, 5). Qui dettagli: https://www.comune.mozzo.bg.it/novita/news/film-sotto-le-stelle-2025.