Notte bianca a Pontirolo, centro a piedi e oltre 50 eventi

Per orientarsi tra la cinquantina di iniziative in programma la Pro loco ha anche predisposto una mappa dal sapore vintage e che richiama un po’ le antiche carte della caccia al tesoro. E i tesori, sabato 7 giugno a Pontirolo Nuovo, saranno gli oltre cinquanta punti delle altrettante iniziative organizzate in contemporanea da commercianti, associazioni, enti e privati cittadini, in occasione di quella che si preannuncia come la «Serata bianca» più corposa – per numero e varietà di proposte – probabilmente di sempre nella storia del paese della nostra pianura.

Centro chiuso al traffico

La Pro loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta lavorando da mesi alla serata, che prevede la chiusura del centro ai mezzi a motore e la pedonalizzazione dell’intera zona della manifestazione. Nel dettaglio, già dalle 14 nei parcheggi di piazza Marconi, piazza San Rocco e via San Michele entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre a partire dalle 17,30 le vie Gavazzi, Papa Giovanni XXIII, Calepio, San Michele, Rovelli, oltre che le piazze Marconi e San Rocco, vale a dire il cuore del paese, saranno chiuse al traffico. In queste aree saranno infatti allestiti i vari stand di gastronomia, musica, ballo, mostre, esposizioni e aree di gioco per bambini e adulti.

L’infopoint della Pro loco sarà nella piazza della chiesa, dove verrà allestito anche uno dei palchi per la musica, il truccabimbi e «Il calligrafo» Max Rener. Dalle 19,30 piazza San Rocco ospiterà invece i giochi in legno e i gonfiabili, mentre via Papa Giovanni sarà la strada degli hobbisti, con l’esposizione, nelle vetrine del negozio Rovelli all’angolo con piazza Marconi, di modellini di velieri storici in memoria dell’autore Giuseppe Rovelli, mentre nella sede della Pro loco è prevista una mostra d’arte (dalle 19). La stessa via ospiterà anche il raduno degli «Amici della Vespa» e un’esposizione di abiti da sposa, oltre a una mostra di auto d’epoca a cura del Racing Team Capelli e di Bonacars, e a una mostra di trattori vintage. In via Calepio ci saranno invece gli scacchisti, mentre in via Gavazzi lo spazio per gli hobbisti. Coinvolta anche la biblioteca di via Merini con letture per bambini (5-10 anni) dalle 18 e dalle 18,30 con il laboratorio «Coloriamo... naturalmente (2-10 anni).

Musica e non solo