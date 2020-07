Nozze con sangue bergamasco per la principessa Beatrice di York

Beatrice nei giorni scorsi ha detto ‹‹sì›› a l fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista milionario che discende dalla famiglia aristocratica Mapelli Mozzi di Ponte San Pietro. Madre inglese, Edoardo è figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex sciatore olimpico con doppia cittadinanza, britannica e italiana. Era stato proprio lui a dichiarare che, a seguito del matrimonio, la nuora si sarebbe potuta fregiare del titolo, puramente simbolico, di contessa. Titolo che potrà essere ereditato anche da eventuali figli della coppia.

Beatrice ed Edoardo si conoscevano da anni, ma galeotto è stato il matrimonio della sorella Eugenie nell’ottobre 2018 . Da allora i due hanno cominciato a fare coppia fissa e un anno dopo hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Le nozze si sarebbero dovute celebrare lo scorso 29 maggio, ma erano state rinviate a causa del Covid-19. Nonostante le restrizioni a cui si sono dovuti attenere, la principessa Beatrice, 31 anni, e il suo Edoardo, 37, hanno deciso di sposarsi in gran segreto venerdì scorso nella All Saints Chapel. Presenti una ventina di invitati, tra cui Sua Maestà e il principe Filippo. Raggiante e solare, la principessa Beatrice indossava un abito vintage in taffetà color avorio con applicazioni di diamanti, oltre alla stessa tiara di diamanti che la nonna aveva indossato il giorno delle nozze con Filippo nel 1947.