Omar Fantini, la sorpresa al «naufrago» di ritorno dall’Isola dei Famosi-Foto/Video

«Ci sono cascato. Non sospettavo niente!». Omar Fantini, rientrato venerdì dall’ Isola dei Famosi , è stato accolto lunedì sera da una festa a sorpresa al ristorante Le Stagioni a Orio al Serio. « Bentornato Omar » recitava uno striscione nella sala, mentre, al suo ingresso, hanno risuonano nel ristorante le note della sigla del programma.

La festa a sorpresa per Omar Fantini

Capelli rasati, il comico e conduttore televisivo e radiofonico bergamasco, è stato accolto, tra gli altri, da Melita Toniolo, dai suoi compagni di trasmissione Bellisvegli su Discoradio, Valentina Guidi, Marco Florenzi e dall’esperta di buone maniere Rossana Capelli. Naturalmente era accompagnato dalla fidanzata Zahra Chokri. «Sull’Isola ho perso 16 chili», ha detto Fantini, «ma l’esperienza mi ha rigenerato dopo un periodo creativamente difficile». Programmi? «Da settembre sarò sul 9 con Valentina Persia e poi con Only Fun. Ma ho anche un altro progetto di cui non dico nulla per scaramanzia».