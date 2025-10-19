Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 19 Ottobre 2025

Opi vince la sfida e resta nel talent «Amici». Ospite Chiamamifaro

IL TALENT TV. Per il cantante bergamasco, Simone Opini, classe 2001 e professione imbianchino, il verdetto è stato pronunciato dopo due esibizioni, nel programma di Maria de Filippi. Le nuove date del concerto di Chiamamifaro.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Opi ha vinto la sfida, trasmessa nel pomeriggio di domenica 19 ottobre da Canale 5, e resta nel talent show «Amici» di Maria De Filippi. Per il cantante bergamasco, Simone Opini, classe 2001 e professione imbianchino, il verdetto è stato pronunciato dopo due esibizioni, compreso il suo inedito «Fahrenheit», dal produttore discografico Carlo Di Francesco.

Opi resta nel talent «Amici»

È stato dopo aver fatto ricantare anche lo sfidante Emanuele che il giudice ha detto: «Al netto dell’intonazione, al netto dell’emozione, penso che ogni artista, ogni cantante, quando va sul palco debba raccontare qualcosa attraverso le canzoni, attraverso quello che fa. E penso che la c onnessione con la propria anima e la propria personalità debba sempre venire fuori attraverso quello che fate. C’è stata una persona che secondo me questa connessione ce l’ha e, soprattutto, la racconta. Questa persona per me è Opi».

Chiamamifaro ospite di Maria

Ospite anche la bergamasca Chiamamifaro (nell’ultima edizione eliminata alla quarta puntata serale) con il nuovo brano «Foglie», uscito il 10 ottobre. Ha ricordato i prossimi concerti: il 30 ottobre a «Largo Venue» a Roma e l’11 novembre ai «Magazzini Generali» di Milano. Per Opi l’avventura ad «Amici» continua, su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16,25 e la domenica alle 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Televisione
Cultura (generico)
Simone Opini
Maria De Filippi
Carlo Di Francesco
Canale 5