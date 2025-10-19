Opi vince la sfida e resta nel talent «Amici». Ospite Chiamamifaro

Opi ha vinto la sfida, trasmessa nel pomeriggio di domenica 19 ottobre da Canale 5, e resta nel talent show «Amici» di Maria De Filippi. Per il cantante bergamasco, Simone Opini, classe 2001 e professione imbianchino, il verdetto è stato pronunciato dopo due esibizioni, compreso il suo inedito «Fahrenheit», dal produttore discografico Carlo Di Francesco.

Opi resta nel talent «Amici»

È stato dopo aver fatto ricantare anche lo sfidante Emanuele che il giudice ha detto: «Al netto dell’intonazione, al netto dell’emozione, penso che ogni artista, ogni cantante, quando va sul palco debba raccontare qualcosa attraverso le canzoni, attraverso quello che fa. E penso che la c onnessione con la propria anima e la propria personalità debba sempre venire fuori attraverso quello che fate. C’è stata una persona che secondo me questa connessione ce l’ha e, soprattutto, la racconta. Questa persona per me è Opi».

