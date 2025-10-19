Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 19 Ottobre 2025
Opi vince la sfida e resta nel talent «Amici». Ospite Chiamamifaro
IL TALENT TV. Per il cantante bergamasco, Simone Opini, classe 2001 e professione imbianchino, il verdetto è stato pronunciato dopo due esibizioni, nel programma di Maria de Filippi. Le nuove date del concerto di Chiamamifaro.
Opi ha vinto la sfida, trasmessa nel pomeriggio di domenica 19 ottobre da Canale 5, e resta nel talent show «Amici» di Maria De Filippi. Per il cantante bergamasco, Simone Opini, classe 2001 e professione imbianchino, il verdetto è stato pronunciato dopo due esibizioni, compreso il suo inedito «Fahrenheit», dal produttore discografico Carlo Di Francesco.
Opi resta nel talent «Amici»
È stato dopo aver fatto ricantare anche lo sfidante Emanuele che il giudice ha detto: «Al netto dell’intonazione, al netto dell’emozione, penso che ogni artista, ogni cantante, quando va sul palco debba raccontare qualcosa attraverso le canzoni, attraverso quello che fa. E penso che la c onnessione con la propria anima e la propria personalità debba sempre venire fuori attraverso quello che fate. C’è stata una persona che secondo me questa connessione ce l’ha e, soprattutto, la racconta. Questa persona per me è Opi».
Chiamamifaro ospite di Maria
Ospite anche la bergamasca Chiamamifaro (nell’ultima edizione eliminata alla quarta puntata serale) con il nuovo brano «Foglie», uscito il 10 ottobre. Ha ricordato i prossimi concerti: il 30 ottobre a «Largo Venue» a Roma e l’11 novembre ai «Magazzini Generali» di Milano. Per Opi l’avventura ad «Amici» continua, su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16,25 e la domenica alle 14.
