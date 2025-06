Pace, dialogo e fratellanza tra i popoli. «Lo Spirito del pianeta» raddoppia

«Nato 25 anni fa per aiutare le culture native del mondo a presentarsi, farsi conoscere e così sopravvivere – ha sostenuto Carcano – “Lo Spirito del Pianeta” vuole essere, oggi più che mai, un manifesto vivente di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli . In questo festival, riflettendo sui temi dell’incontro tra culture, sulla bellezza della diversità, sulla forza delle tradizioni e sulla necessità di ritrovare un legame autentico con la terra e con gli altri, si trova il vero spirito del pianeta che speriamo si diffonda anche fuori». «È anche una festa – ha poi aggiunto Muteleu – aperta a tutti perché tutti abbiamo lo stesso battito di cuore e lo stesso sangue». Con la sua doppia sede quest’anno «Lo spirito del pianeta» sarà un viaggio lungo un mese fra oltre 400 eventi gratuiti, tra concerti, danze, riti sacri, conferenze, laboratori, attività per bambini e famiglie, workshop, piccoli spettacoli diffusi e momenti di incontro autentico con i rappresentanti delle culture native. La line up prevede due serate evento con Davide Van De Sfroos, in concerto sabato 5 luglio a Casirate e sabato 2 agosto a Piario (ingresso 10 euro). Si esibiranno poi oltre 30 gruppi e artisti internazionali, tra cui spiccano nomi di rilievo mondiale come Saor Patrol, iconici musicisti scozzesi con le loro cornamuse guerriere, il 16 luglio a Casirate e il 9 agosto a Piario; Martin O’Connor, leggenda della musica tradizionale irlandese, in concerto l’11 luglio a Casirate; Goitse, storica band folk dall’Irlanda, il 26 luglio a Piario; Oscar Ibanez, maestro galiziano di cornamuse e percussioni, il 12 luglio a Casirate e il 6 agosto a Piario.