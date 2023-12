Pasotti confermato alla guida del Teatro Stabile d’Abruzzo

Il consiglio di amministrazione del Teatro Stabile d’Abruzzo ha nominato Giorgio Pasotti alla direzione dell’Ente teatrale regionale anche per il prossimo triennio. «Una nomina, ratificata nella riunione odierna, proposta d’intesa con il presidente Buttafuoco - dichiara in una nota il vicepresidente Carlo Dante - che premia il percorso fatto dal Tsa che, con la guida di Pasotti, ha raggiunto traguardi importanti per il numero di recite effettuate, per il numero di giornate di lavoro totalizzate, per la qualità degli spettacoli prodotti e per il record storico di contributi avuti per l’attività dal Ministero della Cultura con il Fondo unico per lo spettacolo».