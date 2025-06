Per il solstizio d’estate performance musicali in tutta Bergamo - il programma

Non solo l’inizio dell’estate, ma anche “festa della Musica”. Il 21 giugno, come negli ultimi dieci anni, vedrà Bergamo partecipare alla “Festa della musica”, iniziativa di respiro Europeo. Rispetto alla scorsa edizione, spiega i direttore artistico Roberto Gualdi, saranno coinvolte con una grande quantità di proposte sia Città Alta, fulcro Piazza Cittadella, sia Città Bassa, con un ideale asse lungo il centro Piacentiniano, dai Borghi di via Tasso e Pignolo fino a Piazza Pontida.

L’iniziativa, quest’anno dedicata a “I mestieri della musica” vedrà protagonisti una folta schiera di protagonisti tra artisti, cori, ensemble, band e gruppi musicali delle più diverse estrazioni, dal pop al classico, band di diversa formazione, stili e provenienza, che esprimono la vitalità musicale del territorio.

La manifestazione è stata presentata in Comune di Bergamo, presenti l’assessore alla cultura e vicesindaco Sergi Gandi e l’assessore alla Partecipazione e Rete di Quartiere Claudia Lenzini, con il supporto attivo dell’associazione Cin era e Arte e l’associazione Borgo del Tasso e Pignolo.

Il programma

In Città Alta è prevista la sfilata della Street Band Barabba Gulasch (20.30 - 21.30) da Piazza Mercato delle scarpe fino Piazza Cittadella. Alle 21.30 in Cittadella Ottocento in Concerto dedicato a Fabrizio De Andrè.

In Città Bassa tanti gruppi diversi suoneranno nel tardo pomeriggio e poi tra le 21 e le 22.30, da Piazza Pontida alle Colonne di XX settembre, dal Giardino Uffici Palazzo Uffici al Quadriportico alla Chiesa di San Bartolomeo.

Partecipa anche la Fondazione Teatro Donizetti, con il tour dentro il teatro “Ti presento il Donizetti” (19, e 19.45). Novità che arriva dal mondo anglosassone il Donizetti Opera Feat. Hardcoro (alle 21, 5 euro).

C’è anche il cinema, col film “L’orchestra stonata” di Emmauel Courcol nel Cortile Caversazzi (alle 21.30). L’avvio della festa sarà (alle 9.00) al Parco Caprotti col “Bagno di Gong - meditazione sonora” a cura di Sonia Rancati. Gran finale Sun Piazza Matteotti alle 23, con ritrovo davanti al Comune.

«Con l’adesione alla Festa della Musica, Bergamo partecipa a un evento di livello europeo, insieme a tante altre città italiane. La manifestazione è occasione per valorizzare le realtà musicali locali, e non solo, dando spazio anche all’ingaggio delle associazioni culturali cittadine, che si sono attivate per organizzare piccoli e grandi eventi tra strade e piazze. Un evento diffuso tra Città Alta e Città Bassa, che dà modo di animare una serata estiva con buona musica» ha detto Sergio Gandi, assessore alla Cultura di Bergamo.

In Piazza Cittadella

Festa della Musica il 21 giugno Piazza Cittadella sarà la grande protagonista di questa serata con un concerto dedicato alle canzoni del cantautore Fabrizio De André con il gruppo Ottocento. E poi, ancora, le collaborazioni con Clamore Festival che permette di ospitare la street band «Barabba Gulasch» ed i tanti musicisti che saranno protagonisti, nelle varie postazioni della città, coordinati dalla direzione della New Pop Orchestra.

Gli appuntamenti in Città Alta

A cura di Associazione Cinema e Arte

Progetto itinerante dalle ore 20.30 fino alle 21.30

Partenza da Piazza Mercato delle Scarpe (poi prosegue lungo via Colleoni fino a piazza Cittadella)

Sfilata della street band Barabba Gulasch

Performance musicale itinerante/sfilata street band

La Festa si apre in Città Alta con la sfilata della street band Barabba Gulasch: una fanfara di sette elementi che propone musica ampiamente contaminata e rimaneggiata da sonorità e ritmiche balcaniche.

Partecipazione libera

In Piazza Cittadella

ore 21.30

Ottocento in Concerto - Festa della Musica 2025 dedicata a Fabrizio De André

Concerto/omaggio a Fabrizio de André

La band “Gli Ottocento”, che si esibisce nel cuore di Città Alta con un omaggio al cantautore Fabrizio De André, da oltre 20 anni porta in locali, teatri e piazze il suo concerto, distinguendosi per la cura e la ricerca del suono e degli arrangiamenti dei tour di Faber.

Partecipazione libera

In città bassa nel dettaglio

A cura di Associazione Cinema e Arte, in collaborazione con il Comune di Bergamo - Assessorato alla Cultura

Varie postazioni in città

Tutti i gruppi suoneranno dalle ore 21 alle ore 21.30 e dalle ore 22.00 alle ore 22.30

Alle ore 23 ritrovo di fronte al Comune di Bergamo per gran finale

Artisti per la Festa

Performance musicali varie

Nel centro di Bergamo bassa sono previste diverse postazioni musicali a partire dalle ore 21 per una serata all’insegna di varie contaminazioni musicali. Cinque saranno le aree che ospitano varie formazioni con circa 50 artisti che spaziano dal jazz, al classico, dal blues e alla musica pop.

Alle Colonne di via XX Settembre

Duo Lamcja - Magoni

chitarra mandolino

Repertorio classico

In Pizza Pontida

NPO tre Violoncelli e Mezzo

Conti Elena, Zana Silvia, Lodetti Laura, Chiametti Michele, Marianna Wenzlowa

Repertorio cartoons. pop e videogiochi

Festa della Musica: tutti gli attori coinvolti In Piazza Matteotti

NPO Brass and Sax

Manuele Scotti, Emanuele Testa, Fulvio Testa, Sofia Lucianetti, Matteo Ferri, Nicola Pievani, Nicola Persico, Elisabetta Tassetti, Angelo Gabriele

Repertorio Sudamericano, jazz e pop

Chiesa Santi Bartolomeo e Stefano

NPO Wind Ensemble

Camilla Locatelli, Parietti Chiara, Luca Aloardi, Elena Previtali, Alfio Giurati, Paolo Biancardi, Annarita Villa.

Repertorio classico moderno e musical

Quadriportico del Sentierone

NPO String Ensemble

Esnajder Vezi, Emanuele Foini, Mirko Tasca, Sovia Finazzi, Maurizio Bertazzoni, Nadia Carminati, Liliana Brolis, Silvia Defendi, Cristina Orisio, Eugenio Carini, Giovanna Ubiali, Donato Butera.

Repertorio classicheggiante

Al Teatro Donizetti

A cura di Fondazione Teatro Donizetti, in collaborazione con Associazione Borgo Tasso Pignolo e Rete di Quartiere Centro Pignoloore 19.00 (1° turno) - ore 19.45 (2° turno)Ti presento il Donizettivisita guidata del Teatro DonizettiA cura di Fondazione Teatro Donizetti (in collaborazione con Associazione Borgo Tasso Pignolo - Rete di Quartiere Centro Pignolo)Il Teatro apre le sue porte con una speciale visita guidata alla scoperta dei suoi segreti, dalle sale storiche a palchi e gallerie, a cura di Clelia Epis.

Esperienza gratuita con prenotazione obbligatoria

ore 21.00

Donizetti Opera feat. Hardcoro

Coro pop-up partecipato con echi donizettiani

Un fenomeno mondiale in pieno boom, quello dei cori estemporanei, che incontra la grande tradizione operistica italiana. La serata è un’esperienza unica: senza prove né spettatori, il pubblico stesso canta un brano a sorpresa, che si scopre al momento.

Ingressi 5€ - acquistabile su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/donizetti-opera-feat-hardcoro/269813 o presso la biglietteria del Teatro Donizetti.

Info: Biglietteria del Teatro Donizetti | [email protected] | 035 4160 601/602/603

Al Donizetti Studio

Ore 19.00

Duo Ranieri-Melis

Roberto Ranieri, violoncello

Camilla Melis, chitarra classica

Il duo si esibisce in un programma musicale quale omaggio alle più belle pagine musicali del repertorio classico da camera.

In collaborazione con Politecnico delle Arti

Nel Cortile della biblioteca Caversazzi in via Tasso

ore 17.30

Coro Sant’Antonio David Singers

Direzione: Maestra Valeria Spalice

Coro tra più attivi e apprezzati della città, il Sant’Antonio David Singers, si esibisce nelle pagine più belle e coinvolgenti del repertorio spiritual e gospel.

ore 21.30

L’Orchestra stonata

Un film di Emmanuel Courcol

Celebre direttore d’orchestra, il quarantenne Thibaut scopre di essere malato di leucemia e di avere bisogno di un donatore di midollo osseo. Facendo indagini sulla compatibilità dei familiari viene a sapere di essere stato adottato e di avere un fratello di sangue, Jimmy, più giovane e proveniente dal nord della Francia. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. E quando Thibaut scopre che Jimmy ha l’orecchio assoluto, lo spinge a diventare il direttore della banda musicale nella quale suona il trombone...

Biglietto 3,50€

A cura di Esterno Notte - Lab80

Parco Caprotti, ingresso in via Tasso

ore 9.00

Bagno di GONG - meditazione sonora

A cura di Sonia Rancati

La meditazione musicale con bagno di GONG vuole essere un appuntamento dove la Musica si manifesta nei suoi effetti benefici.

ore 10.00

Duo Morotti-Limonta

Morotti Eros - chitarra classica

Limonta Lorenzo - chitarra classica

Il giovane duo si esibisce in un programma elegante e sofisticato dedicato alla sola chitarra classica.

in collaborazione con Politecnico delle Arti

Al Chiostro restaurant, passaggio Canonici Lateranensi

ore 19.00

Manzolini Trio

Paolo Manzolini – chitarra

Chiara Arnoldi – basso elettrico

Luca Bongiovanni - batteria

In programma, brani che spaziano dal repertorio classico del jazz alle sonorità più contaminate con un’originale interpretazione da parte del trio, arricchita da un vissuto musicale frutto di esperienze variegate. Composizioni originali completano il repertorio

Chiostro di Santo Spirito, borgo Pignolo

ore 11 .00

Duo Maggioni - Artino

Irene Maggioni, pianista

Erica Artino, soprano

La pianista Irene Maggioni e la soprano Erica Artino presentano un percorso musicale monografico dedicato al brillante compositore bergamasco del Novecento: Daniele Maffeis (1901 - 1966).

In collaborazione con Fondazione M° Daniele Maffeis - ETS

ore 17.00

Ensemble Eugenio Giudici

Redi Lamcja, Pietro Ragni - mandolini

Davide Salvi - mandola

Michele Guadalupi - mandoloncello

Antonio Marinoni - chitarra

Ensemble Eugenio Giudici, compagine composta da cinque musicisti, propone un programma per mandolini, mandola, mandoloncello e chitarra capace di accompagnare il pubblico all’ascolto di un repertorio poco frequentato ed eseguito.

ore 18.00

Classe di Canto Lirico - Politecnico delle Arti

Tingzheng Yan - tenore

Meihui Cui - tenore

Myungjoo Kim - soprano

Tianyang Xing - tenore

Gao Qin - basso

Valentina Maria Fassi - soprano

Shida Li - baritono

Dan Li - soprano

Pianista: M^ Tatiana Sigaeva

Le arie e le romanze più famose e belle del repertorio Lirico caratterizzano il programma a cura degli studenti della classe di canto del Politecnico delle Arti - Conservatorio Gaetano Donizetti.

In collaborazione con il Politecnico delle Arti

ore 20.00

Elena Migliorini, pianista

La giovane e affermata pianista bergamasca, si esibisce in un concerto crepuscolare e romantico, con musiche di Schumann, Chopin e Janacek.

ore 21.00

Coro Canticum Novum

Direttore: Maestra Erina Gambarini

Il Coro Canticum Novum, guidato dalla Maestra Erina Gambarini, coinvolgerà il pubblico con un programma ampio e variegato, capace di esprimere la varietà compositiva e stilistica del patrimonio musicale europeo.

Piazzetta Santo Spirito

ore 16.00

Gruppo Free Solo

Musica leggera italiana

In collaborazione con CSE gruppo per l’autismo di Bergamo

ore 17.30

Duo Synéa

Sofia Pozzi - voce

Marcella Arrigoni - tastiere

Il duo si esibisce in un programma composto da famose cover della popular music, italiana e internazionale, e da canzoni da loro scritte.

In collaborazione con il Politecnico delle Arti

ore 18.30

Alexandra Lagorio - chitarra elettrica

Luca Barachetti - carriola preparata

“a Ghost, I” - loops & drones

Alexandra Lagorio (chitarra elettrica), Luca Barachetti (carriola prepara) e “a Ghost, I (canto armonico, loops & drones) si incontreranno/scontreranno in un’azione musical-performativa all’insegna dell’improvvisazione. Per una stentata e stentorea concatenazione di gesti sonori.

ore 19.30

Me lo Siento!

Samuele Palazzolo - voce e chitarra

Sergio Alberti - batteria

Roberto “Beppe” Minolfi - basso

Al centro della loro identità musicale ci sono le chitarre riverberate e rumorose, le quali danno vita a paesaggi sonori stratificati, funzionali al caos creativo.

ore 20.30

Montmasson

Daniele Nava - Montmasson - chitarra e voce

Un programma cantautorale, dove chitarra e voce si esprimono all’unisono con forza e poesia, scandagliando il tema dello scorrere del tempo, oggetto di riflessione musicale di Montmasson.

Montmasson-Frosio

Daniele Nava - Montmasson - chitarra e voce

Christina Frosio - chitarra e voce

Il duo si propone live nella formazione acustica con due chitarre e due voci, con canzoni del repertorio solista dei due cantautori e canzoni scritte a quattro mani.

ore 22.00

Venturosa

Federico Piazzoli - voci e chitarre

Lucia Fumagalli - voci e chitarre

Luca Maffioletti - basso

Michele Consonni - batteria

Il programma musicale è un medley del loro repertorio new wave/indie-rock.

Marien Platz in via Pignolo

ore 21.00

Concerto live

Barrier, piazza Giacomo Matteotti

Note di strada

ore 19-21

Accompagnamento musicale con solo un artista chitarra e voce

In occasione della Festa della Musica di Bergamo, il Barrier è pronto ad accendere i cuori e le strade con un progetto che profuma di libertà, talento e condivisione.

Un palco sotto le stelle, un drink in mano, e la città che vibra al ritmo delle emozioni vere.

Tra i protagonisti di questa prima edizione, Ivan KP, cantautore milanese e artista di strada che porta con sé un’anima che vibra tra pop-rock e soul. Dal 2012 gira l’Italia e l’Europa con la sua chitarra e la sua voce calda, capace di fermare il tempo e catturare l’attenzione di chi passa.

Prenotazione obbligatoria al numero whatsapp business 035 0272120.

