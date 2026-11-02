Presente Prossimo, in Valle Seriana tornano i big della letteratura
LA RASSEGNA. Dal 7 novembre al 13 febbraio il festival letterario attraversa dieci comuni della Valle Seriana. Tra gli ospiti Lagioia, Nazzi, Fois e Stella.Lettura meno di un minuto.
Valle Seriana
Torna Presente Prossimo, il festival letterario promosso dal Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, giunto alla 17ª edizione. Dal 7 novembre al 13 febbraio, dieci comuni ospiteranno incontri con autori, laboratori di scrittura e nuove iniziative dedicate alla lettura. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
Da Lagioia a Nazzi: gli ospiti di Presente Prossimo
Tra i protagonisti figurano Nicola Lagioia, Giuseppe Culicchia, Marcello Fois, Gianantonio Stella e Stefano Nazzi. In programma anche incontri con Piergiorgio Pulixi, Ben Pastor, Chiara Montani, Paolo Malaguti, Laura Imai Messina e Alcide Pierantozzi.
Spazio inoltre a Raffaella Romagnolo, che presenterà un testo inedito nato dalla residenza letteraria della scorsa edizione. Quest’anno l’esperienza sarà affidata a Dario Voltolini, che soggiornerà ai piedi della Presolana per realizzare uno scritto da proporre al pubblico nel 2027.
Laboratori di scrittura e silent reading party
Si amplia la proposta dei workshop, dopo il successo delle precedenti edizioni. Davide
Longo guiderà un corso di scrittura creativa dedicato alla montagna, Agostino Cornali un laboratorio di poesia ed Elisa Barbieri un percorso di scrittura autobiografica nella natura.
Tra le novità figurano tre silent reading party, incontri di speed dating letterario e laboratori interattivi. Torna anche «Storie Officinali», percorso di biblioterapia che intreccia lettura ed erbe. «Vogliamo offrire a tutti i cittadini la possibilità di accedere gratuitamente a dialoghi di questo spessore», sottolinea Daniele Esposito, presidente del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana.
Programma completo e iscrizioni ai laboratori su www.presenteprossimo.it.
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