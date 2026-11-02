Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Valle Seriana Lunedì 02 Novembre 2026

Presente Prossimo, in Valle Seriana tornano i big della letteratura

LA RASSEGNA. Dal 7 novembre al 13 febbraio il festival letterario attraversa dieci comuni della Valle Seriana. Tra gli ospiti Lagioia, Nazzi, Fois e Stella.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Presente Prossimo, in Valle Seriana tornano i big della letteratura
Nicola Lagioia tra gli ospiti della 17esima edizione di Presente Prossimo dal 7 novembre al 13 febbraio in dieci comuni del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana

Valle Seriana

Torna Presente Prossimo, il festival letterario promosso dal Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, giunto alla 17ª edizione. Dal 7 novembre al 13 febbraio, dieci comuni ospiteranno incontri con autori, laboratori di scrittura e nuove iniziative dedicate alla lettura. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Da Lagioia a Nazzi: gli ospiti di Presente Prossimo

Presente Prossimo, in Valle Seriana tornano i big della letteratura
Stefano Nazzi

Tra i protagonisti figurano Nicola Lagioia, Giuseppe Culicchia, Marcello Fois, Gianantonio Stella e Stefano Nazzi. In programma anche incontri con Piergiorgio Pulixi, Ben Pastor, Chiara Montani, Paolo Malaguti, Laura Imai Messina e Alcide Pierantozzi.

Spazio inoltre a Raffaella Romagnolo, che presenterà un testo inedito nato dalla residenza letteraria della scorsa edizione. Quest’anno l’esperienza sarà affidata a Dario Voltolini, che soggiornerà ai piedi della Presolana per realizzare uno scritto da proporre al pubblico nel 2027.

Laboratori di scrittura e silent reading party

Si amplia la proposta dei workshop, dopo il successo delle precedenti edizioni. Davide

Presente Prossimo, in Valle Seriana tornano i big della letteratura
Davide Longo

Longo guiderà un corso di scrittura creativa dedicato alla montagna, Agostino Cornali un laboratorio di poesia ed Elisa Barbieri un percorso di scrittura autobiografica nella natura.

Tra le novità figurano tre silent reading party, incontri di speed dating letterario e laboratori interattivi. Torna anche «Storie Officinali», percorso di biblioterapia che intreccia lettura ed erbe. «Vogliamo offrire a tutti i cittadini la possibilità di accedere gratuitamente a dialoghi di questo spessore», sottolinea Daniele Esposito, presidente del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana.

Programma completo e iscrizioni ai laboratori su www.presenteprossimo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Letteratura
Arte, cultura, intrattenimento
Agostino Cornali
Ben Pastor
Elisa Barbieri
Chiara Montani
Paolo Malaguti
Alcide Pierantozzi
Sistema Bibliotecario della Valle Seriana