«Racconta lo sport», un concorso letterario per under 19

Da sapere

I testi dovranno essere scritti in formato .doc o .rtf e inviati via posta elettronica all’indirizzo [email protected] entro il 31 gennaio 2024..Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte a una giuria che dovrà stabilire 5 finalisti per ognuna delle 2 categorie - under 19 (nati dal 31/01/2005) e under 15 (nati dal 31/01/2009) - e proclamarne, poi, i rispettivi vincitori.