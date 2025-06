Roncola, torna la TaragnaFest: due weekend tra gusto, montagna e dj set

Torna anche quest’anno, con una doppia edizione, la TaragnaFest Roncola, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Valle Imagna. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà sabato 28 e domenica 29 giugno, e sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, al campo sportivo di Roncola San Bernardo, in via Canale.