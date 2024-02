Sanremo, è la serata dei duetti: la notte vola con la Cuccarini e poi l’emozione con Cocciante e Irama

È uno degli appuntamenti più amati del festival, la serata delle cover e dei duetti, sulle note di successi del passato. Le esibizioni saranno votate con un sistema misto di tutte e tre le giurie: il televoto (che avrà un peso del 34%), la sala stampa (33%) e la giuria delle radio (33%). A fine puntata verrà stilata una nuova classifica e saranno rese note le prime cinque posizioni. Sarà poi proclamato il vincitore di serata.

La co-conduttrice, al fianco di Amadeus, è Lorella Cuccarini. Sul palco il cast della serie Mameli, il celebre dj e produttore Gigi D’Agostino metterà i dischi sulla nave Costa Smeralda, mentre toccherà ad Arisa incantare piazza Colombo con la sua voce.

Ore 22.22: Santi Francesi con Skin

Santi Francesi al Festival di Sanremo con Skin di «Hallelujah» di Leonard Cohen. Nuova standing ovation. Dal Suzuki Stadium arriva Arisa.

Santi Francesi e Skin

Cocciante e Irama Gabbani e la Mannoia

Ore 21.56: «Ma quale idea» con i Bnkr44

Bnkr44 con Pino D’Angiò ripropongono «Ma quale idea» di Pino D’Angiò. Un’interpretazione personale del brano che sa di fresco e ironico. Standing ovation per Riccardo Cocciante con Irama nella serata cover del Festival di Sanremo dopo l’interpretazione in tandem di «Quando finisce un amore», che compie 50 anni. «In questo momento difficile che sta vivendo il mondo volevo lasciarvi con questo», ha aggiunto Cocciante intonando «Vivere per amare», da Notre Dame de Paris. Si continua con Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani che si divertono con i loro successi.

Bnkr44 con Pino d’Angiò

Ore 21.40: fa il suo ingresso Lorella

Un ingresso in scena spettacolare a passi di danza per Lorella Cuccarini, co-conduttrice della quarta serata del Festival, che inizia a ballare davanti al teatro Ariston, accanto ad una giovane ballerina piena di sogni che guardava Pippo Baudo in tv, prima di entrare con il corpo di ballo nel foyer dell’Ariston e salire sul palco sulle note delle grandi sigle di varietà Quando si passa da La notte vola a Sugar Sugar sul palco appare Fiorello con una lunga e folta parrucca nera, in versione Manuel Franjo, il ballerino venezuelano partner di Lorella. Un saluto affettuoso a Baudo da Lorella Cuccarini, con Fiorello e Amadeus: «Ciao Pippo, ti vogliamo bene».

Lorella Cuccarini Vecchioni e Alfa

Ore 21.20: Vecchioni e Alfa, che magia

Un altro medley di successi, questa volta di Umberto Tozzi, che tante volte ha vinto a Sanremo: li ripropone con The Kolors. «Ti amo», «Tu» e «Gloria»: tre successi internazionali. Grande emozione sul palco dell’Ariston e standing ovation del pubblico per Roberto Vecchioni, a Sanremo per duettare con Alfa. Il professore della canzone ha interpretato la sua «Sogna ragazzo sogna» insieme al giovane cantante in gara che ha aggiunto un finale rap con alcune sue rime.

The Kolors Gazzelle e Fulminacci

Ore 21.05: Omaggio a Gianna Nannini

Un medley di canzoni di Gianna Nannini sul palco dell’Ariston con Rose Villain: che emozione le note di «Meravigliosa creatura», poi «Scandalo» e «Sei nell’anima». Grande prova di interpretazione. Poi un brano che compie 40 anni di Antonello Venditti: «Notte prima degli esami»: ecco l’interpretazione di Gazzelle e Fulminacci. Alla fine dicono: «Grazie Antonello che sei nato!».

Rose Villain e Gianna Nannini Annalisa

Alberto di Monaco Fiorello e Amadeus Sangiovanni e Aitana

Ore 20.40: Sangiovanni con Aitana

La serata dei duetti e delle cover del festival di Sanremo si apre con Fiorello, a sorpresa, che si presenta ad Amadeus incappucciato. «Sono qui per rompere» dice lo showman. «Spotify è chiuso, tutti i cantanti italiani sono qui» fa subito sorridere. Si esibiranno 132 artisti sul palco dell’Ariston per cui non c’è da perdere tempo: sale sul palco la cantante sudamerica Aitana con Sangiovanni che propone il suo successo «Farfalle» in italiano e spagnolo. E si balla. Dal palco Amadeus saluto il principe Alberto di Monaco. Poi Annalisa porta un grandissimo successo di Annie Lennox e degli Eurythmics «Sweet dreams» con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia. Sfoggia tutta la sua potenza canora.