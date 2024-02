Sanremo, è la serata delle cover: Angelina Mango emoziona con il brano del padre. È disco con il ritorno di Gigi D’Agostino

È uno degli appuntamenti più amati del festival, la serata delle cover e dei duetti, sulle note di successi del passato. Le esibizioni saranno votate con un sistema misto di tutte e tre le giurie: il televoto (che avrà un peso del 34%), la sala stampa (33%) e la giuria delle radio (33%). A fine puntata verrà stilata una nuova classifica e saranno rese note le prime cinque posizioni. Sarà poi proclamato il vincitore di serata.

La co-conduttrice, al fianco di Amadeus, è Lorella Cuccarini. Sul palco il cast della serie Mameli, il celebre dj e produttore Gigi D’Agostino metterà i dischi sulla nave Costa Smeralda, mentre toccherà ad Arisa incantare piazza Colombo con la sua voce.

Ore 23.20: Geolier con Gigi D’Alessio

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, omaggio a Napoli sul palco dell’Ariston. Poi le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci. È il momento di Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma che interpreta una canzone del padre: «La rondine». Alessandra Amoroso va sul sicuro con i BoomDaBash.

Angelina Mango

Geolier con Gigi d’Alessio Loredana Bertè e Venerus

Ore 23.05: ci sono i Jalisse

Claracon Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino canta la colonna sonora del Re Leone: «Il cerchio della vita». Numero di magia per Fiorello che, all’esterno del teatro Ariston, fa apparire dietro un drappo rosso una sorpresa. Annuncia i Jalisse («sono l’unico mago che spoilera il risultato») ma rivela a sorpresa il maestro Beppe Vessicchio. «Nella serata dei duetti - esclama Fiorello - ci sarà a Sanremo un duetto tra direttori d’orchestra, Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio: due bacchette per i Jalisse». Poi di nuovo in teatro. La mamma di Lorella Cuccarini, Maria, lavorava nell’alta moda. Di qui l’idea di Amadeus di regalare alla sua co-conduttrice una bambola vestita esattamente come lei: «L’ha fatta con le sue mani la signora Marina, che è una nostra sarta della Rai, ed è un’occasione per ringraziare tutti colore che lavorano dietro le quinte, il trucco, il parrucco, i tecnici», dice il direttore artistico. Loredana Bertè e Venerus ripropongono «Ragazzo mio» di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati. Loredana ringrazia il direttore di palco Pippo Balestrieri: «Ha sempre avuto una parola gentile per me».

I Jalisse

Ore 22.45: L’ospite è Bagnaia

«Io la mattina ascolto sempre la musica, spazio su qualsiasi genere, in base a come mi sento. La musica fa parte del mio mondo al 100%» dice il due volte campione del mondo di motoGp Pecco Bagnaia, prima di presentare Ghali al festival di Sanremo. «Prima di scendere le scale di Sanremo il cuore batte uguale» come in moto, aggiunge. Poi le parole di Bayna, il brano di Ghali contenuto nel medley «Italiano Vero», con Ratchopper. Prodotto da Rat Chopper, Bayna (in arabo «vederci chiaro») è il brano d’apertura dell’album di Ghali Sensazione Ultra (2022) e ha ispirato il nome della rescue boat donata dall’artista a Mediterranea Saving Humans. Operativa dallo scorso marzo, l’imbarcazione a novembre 2023 ha contribuito a mettere in salvo 227 vite umane nel Mediterraneo, tra cui un bimbo di due mesi - il più piccolo mai salvato.

Clara e Ivana Spagna

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara Pecco Bagnaia Ghali

Ore 22.22: Santi Francesi con Skin

Santi Francesi al Festival di Sanremo con Skin di «Hallelujah» di Leonard Cohen. Nuova standing ovation per un’esibizione molto coinvolgente. Dal Suzuki Stadium arriva Arisa. Poi i Ricchi e Poveri e Paola e Chiara ci riportano indietro nel tempo con «Sarà perchè ti amo» e «Mamma Maria»: e l’Ariston balla.

Santi Francesi e Skin

Cocciante e Irama Gabbani e la Mannoia

Ore 21.56: «Ma quale idea» con i Bnkr44

Bnkr44 con Pino D’Angiò ripropongono «Ma quale idea» di Pino D’Angiò. Un’interpretazione personale del brano che sa di fresco e ironico. Standing ovation per Riccardo Cocciante con Irama nella serata cover del Festival di Sanremo dopo l’interpretazione in tandem di «Quando finisce un amore», che compie 50 anni. «In questo momento difficile che sta vivendo il mondo volevo lasciarvi con questo», ha aggiunto Cocciante intonando «Vivere per amare», da Notre Dame de Paris. Si continua con Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani che si divertono con i loro successi.

Bnkr44 con Pino d’Angiò

Ore 21.40: fa il suo ingresso Lorella

Un ingresso in scena spettacolare a passi di danza per Lorella Cuccarini, co-conduttrice della quarta serata del Festival, che inizia a ballare davanti al teatro Ariston, accanto ad una giovane ballerina piena di sogni che guardava Pippo Baudo in tv, prima di entrare con il corpo di ballo nel foyer dell’Ariston e salire sul palco sulle note delle grandi sigle di varietà Quando si passa da La notte vola a Sugar Sugar sul palco appare Fiorello con una lunga e folta parrucca nera, in versione Manuel Franjo, il ballerino venezuelano partner di Lorella. Un saluto affettuoso a Baudo da Lorella Cuccarini, con Fiorello e Amadeus: «Ciao Pippo, ti vogliamo bene».

Lorella Cuccarini Vecchioni e Alfa

Ore 21.20: Vecchioni e Alfa, che magia

Un altro medley di successi, questa volta di Umberto Tozzi, che tante volte ha vinto a Sanremo: li ripropone con The Kolors. «Ti amo», «Tu» e «Gloria»: tre successi internazionali. Grande emozione sul palco dell’Ariston e standing ovation del pubblico per Roberto Vecchioni, a Sanremo per duettare con Alfa. Il professore della canzone ha interpretato la sua «Sogna ragazzo sogna» insieme al giovane cantante in gara che ha aggiunto un finale rap con alcune sue rime.

The Kolors Gazzelle e Fulminacci

Ore 21.05: Omaggio a Gianna Nannini

Un medley di canzoni di Gianna Nannini sul palco dell’Ariston con Rose Villain: che emozione le note di «Meravigliosa creatura», poi «Scandalo» e «Sei nell’anima». Grande prova di interpretazione. Poi un brano che compie 40 anni di Antonello Venditti: «Notte prima degli esami»: ecco l’interpretazione di Gazzelle e Fulminacci. Alla fine dicono: «Grazie Antonello che sei nato!».

Rose Villain e Gianna Nannini Annalisa

Alberto di Monaco Fiorello e Amadeus Sangiovanni e Aitana

Ore 20.40: Sangiovanni con Aitana

La serata dei duetti e delle cover del festival di Sanremo si apre con Fiorello, a sorpresa, che si presenta ad Amadeus incappucciato. «Sono qui per rompere» dice lo showman. «Spotify è chiuso, tutti i cantanti italiani sono qui» fa subito sorridere. Si esibiranno 132 artisti sul palco dell’Ariston per cui non c’è da perdere tempo: sale sul palco la cantante sudamerica Aitana con Sangiovanni che propone il suo successo «Farfalle» in italiano e spagnolo. E si balla. Dal palco Amadeus saluto il principe Alberto di Monaco. Poi Annalisa porta un grandissimo successo di Annie Lennox e degli Eurythmics «Sweet dreams» con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia. Sfoggia tutta la sua potenza canora.