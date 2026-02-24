Sanremo, stasera si parte - Segui il Festival con L’Eco di Bergamo
MUSICA. Ufficiale l’ordine d’esibizione della prima serata, che vedrà sul palco l’attore Can Yaman come co-conduttore, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.
Sanremo
A Sanremo è davvero tutto pronto per la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, con un cast che mescola icone, ritorni e nuove generazioni.
Alla guida del Festival c’è Carlo Conti, per la quinta volta. Accanto a lui Laura Pausini, che torna a Sanremo nella veste di co-conduttrice. Con altri ospiti attesi nelle varie serate, a partire da Can Yaman, volto internazionale della fiction italiana, protagonista della prima serata.
L’ordine della prima serata
Ufficiale l’ordine d’esibizione della prima serata: Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez & Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro, Bambole di pezza, Chiello, Maria Antonietta & Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renda, Lda & Aka 7even.
Il red carpet
In attesa di salire sul palco, nella serata di lunedì 23 febbraio è andata in scena la tradizionale sfilata sul red carpet all’esterno del Teatro Ariston. Grande entusiasmo della folla che ha atteso per ore il passaggio dei protagonisti del Festival: un primo contatto tra pubblico e artisti, in attesa di vederli sul palco.
Sanremo con L’Eco di Bergamo
Il Festival si potrà seguire anche con «L’Eco di Bergamo», Bergamo Tv e Radio Alta. Sul quotidiano e sul sito trovate articoli di presentazione e approfondimenti. Sul sito potrete seguire dal 24 al 28 febbraio la diretta della serata con curiosità e dietro le quinte, foto e video. Potrete votare la vostra canzone preferita nel sondaggio che si apre martedì 24 febbraio e partecipare alla nostra classifica che si aggiornerà serata per serata. A Bergamo Tv ci saranno i commenti al Festival con il regista, autore e doppiatore Mario Binetti nell’edizione delle 12 del Tg. Potrete seguirci anche sui nostri social (X, Facebook, Instagram) con i commenti in diretta del responsabile dell’informazione di Bergamo Tv Max Pavan e di Mario Binetti, le infografiche che informeranno su ascolti, curiosità e ospiti. Ogni mattina sul sito il commento della serata appena conclusa, l’indice degli ascolti e gli aggiornamenti sulla programmazione.
