Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 24 Febbraio 2026

Sanremo, stasera si parte - Segui il Festival con L’Eco di Bergamo

MUSICA. Ufficiale l’ordine d’esibizione della prima serata, che vedrà sul palco l’attore Can Yaman come co-conduttore, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

Redazione Web
Redazione Web
Il Teatro Ariston
Il Teatro Ariston
(Foto di Ansa)

Sanremo

A Sanremo è davvero tutto pronto per la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, con un cast che mescola icone, ritorni e nuove generazioni.

Alla guida del Festival c’è Carlo Conti, per la quinta volta. Accanto a lui Laura Pausini, che torna a Sanremo nella veste di co-conduttrice. Con altri ospiti attesi nelle varie serate, a partire da Can Yaman, volto internazionale della fiction italiana, protagonista della prima serata.

L’ordine della prima serata

Ufficiale l’ordine d’esibizione della prima serata: Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez & Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro, Bambole di pezza, Chiello, Maria Antonietta & Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renda, Lda & Aka 7even.

Il red carpet

In attesa di salire sul palco, nella serata di lunedì 23 febbraio è andata in scena la tradizionale sfilata sul red carpet all’esterno del Teatro Ariston. Grande entusiasmo della folla che ha atteso per ore il passaggio dei protagonisti del Festival: un primo contatto tra pubblico e artisti, in attesa di vederli sul palco.

Francesco Renga
Francesco Renga
(Foto di Ansa)
Levante
Levante
(Foto di Ansa)
Michele Bravi
Michele Bravi
(Foto di Ansa)
Bambole di pezza
Bambole di pezza
(Foto di Ansa)
Dargen D’Amico
Dargen D’Amico
(Foto di Ansa)
Mara Sattei
Mara Sattei
(Foto di Ansa)
Tommaso Paradiso
Tommaso Paradiso
(Foto di Ansa)
Arisa
Arisa
(Foto di Ansa)

Sanremo con L’Eco di Bergamo

Il Festival si potrà seguire anche con «L’Eco di Bergamo», Bergamo Tv e Radio Alta. Sul quotidiano e sul sito trovate articoli di presentazione e approfondimenti. Sul sito potrete seguire dal 24 al 28 febbraio la diretta della serata con curiosità e dietro le quinte, foto e video. Potrete votare la vostra canzone preferita nel sondaggio che si apre martedì 24 febbraio e partecipare alla nostra classifica che si aggiornerà serata per serata. A Bergamo Tv ci saranno i commenti al Festival con il regista, autore e doppiatore Mario Binetti nell’edizione delle 12 del Tg. Potrete seguirci anche sui nostri social (X, Facebook, Instagram) con i commenti in diretta del responsabile dell’informazione di Bergamo Tv Max Pavan e di Mario Binetti, le infografiche che informeranno su ascolti, curiosità e ospiti. Ogni mattina sul sito il commento della serata appena conclusa, l’indice degli ascolti e gli aggiornamenti sulla programmazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanremo
Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Televisione
Mass Media
Tempo libero
Turismo
Carlo Conti
Laura Pausini
Can Yaman
Michele Bravi
Mara Sattei
L'Eco di Bergamo
Bergamo tv
Radio Alta