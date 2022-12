«Sky Tg24 Live In», due giorni di incontri in diretta dall’Università di Bergamo

Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con oltre trenta ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Sky TG24 Live In, il format del canale di news che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito sul territorio, arriva a Bergamo prendendo il via venerdì 16 dicembre dalle 13,30 per riprendere poi sabato 17 mattina a partire dalle 9.