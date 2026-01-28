Taratata alla ChoursLife Arena di Bergamo: dodici star con Bonolis

LO SHOW. Amoroso, Antonacci, Mannoia, Giorgia, Ligabue e i Negramaro tra gli ospiti l’8 e l’11 febbraio: sul palco musica, storie, e divertimento.

Da Alessandra Amoroso a Biagio Antonacci, dai Negramaro a Luca Carboni, da Annalisa a Gigi D’Alessio, da Giorgia a Fiorella Mannoia, da Elisa a Ligabue, da Emma a Max Pezzali. Questi gli ospiti di Taratata nelle due serate alla ChorusLife Arena dell’8 e dell’11 febbraio guidate da Paolo Bonolis. Lo show verrà registrato e mandato poi in onda in prima serata su Canale 5.

Non solo un concerto

Un cast stellare, dunque, quello che si esibirà sul palco di Taratata con performance straordinarie e duetti inediti. Uno spazio unico nel suo genere, dove questi 12 grandi artisti si racconteranno attraverso la musica, i testi, le sonorità, le melodie e tante sorprese. Non si tratta solo di un concerto, ma di un vero e proprio spettacolo dal vivo, capace di unire potenza sonora, emozione, spettacolarità e condivisione.

Cultura, emozioni, divertimento

«Taratata - spiegano gli organizzatori - celebra l’essenza più pura della musica dal vivo con un allestimento che prevede un grande palco centrale, cuore dello show, che si animerà di interazioni esclusive e straordinarie esibizioni artistiche che coinvolgeranno il pubblico presente alla grande Festa della Musica. Paolo Bonolis con la sua grande esperienza in Tv accompagnerà il pubblico intrecciando la sua conoscenza musicale all’intrattenimento, per un evento all’insegna della cultura, delle emozioni e del divertimento. Con questo nuovo capitolo su Canale5, Taratata torna a dare voce a questa visione, offrendo esperienze musicali originali e memorabili, cariche della forza e dell’emozione che solo il live sa dare».

I biglietti per le due serate evento sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita abilitati (per informazioni: www.friendsandpartners.it). La data per vedere poi lo show in tv su Canale 5 non è stata ancora fissata, probabilmente sarà in marzo.

Spazio d’incontro tra artisti e pubblico

Nato come spazio d’incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa intorno a un eccezionale palco al centro valorizzando le performance, i duetti inediti e il dialogo che si crea tra generazioni e generi diversi. «Uno show diventato nel tempo simbolo di qualità, sperimentazione e libertà artistica», sottolineano ancora gli organizzatori. Oggi, con il suo ritorno, Taratata promette di continuare questa tradizione, portando sul palco performance inedite.