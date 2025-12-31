«Taratata» con Bonolis, due live di musica a ChorusLife Arena

Taratata, lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione, torna protagonista con due imperdibili serate evento live che vedranno alternarsi sul palco tantissimi grandi artisti, con esibizioni straordinarie e interazioni mai viste: domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo.

Nato come spazio d’incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa intorno a un eccezionale palco al centro valorizzando le performance, i duetti inediti e il dialogo che si crea magicamente tra generazioni e generi diversi. Uno show diventato nel tempo simbolo di qualità, sperimentazione e libertà artistica. Oggi, con il suo ritorno, Taratata promette di continuare questa tradizione, portando sul palco performance indimenticabili ed inedite con l’energia che solo la musica live sa trasmettere.