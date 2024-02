Torna «Il Gigante egoista» con Giacomo Poretti e l’orchestra «La Nota in più»

Dopo il grande successo del concerto di giugno al Lazzaretto di Bergamo torna «Il gigante egoista», concerto con narrazione. Protagonisti d’eccezione Giacomo Poretti e Daniela Cristofori che, con l’Orchestra Sinfonica «La nota in più» e i giovani del Centro socioeducativo Spazio Autismo di Bergamo, racconteranno la bellissima storia di Oscar Wilde. Una favola in cui la semplicità dei bambini tocca e commuove il cuore indurito di un uomo segnato dalla vita. L’appuntamento è per venerdì 15 marzo alle 20.30 al Teatro Donizetti di Bergamo. Per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/il-gigante-egoista/226982.