Torna «Le erbe del casaro» tra natura, cultura e sapori

In queste date i comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta faranno da cornice ad appuntamenti per tutta la famiglia: passeggiate immerse nella natura, laboratori culinari e creativi, visite ad aziende agricole e a un antico mulino, approfondimenti e chiacchierate con esperti, visite notturne, attività ludico-didattiche, degustazioni gastronomiche e un suggestivo concerto al tramonto.

Tradizione e scoperta

Una vera e propria full immersion in borghi, flora, fauna e tradizioni altobrembane, che quest’anno si arricchisce di proposte gastronomiche di pranzi, cene e pic-nic pensati ad hoc per «Le erbe del casaro», con l’obiettivo di dare continuità alle iniziative proposte nell’ambito della rassegna, sostenere le attività locali e far gustare appieno i sapori dei prodotti della montagna ai partecipanti. Per maggiori informazioni sulle iniziative in programma, necessità di prenotazione e costi di partecipazione è possibile contattare l’associazione Altobrembo al numero 3481842781 o tramite e-mail [email protected]. Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito www.erbedelcasaro.it.