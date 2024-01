Torna la Minimarcia di Selvino e sarà il giorno della Befana

Il patron Angelo Bertocchi con il prezioso aiuto degli Amici di Berto, di Eventi Doc Asd e con il patrocinio del Comune di Selvino ripropone la camminata non competitiva tra la strade per festeggiare la Befana che tutte le feste natalizie porta via, con la collaborazione delle Befane di Gianni Dentella.

Sono iniziate le iscrizioni presso la Casa di Berto in Corso Monte Rosa n° 46, gli iscritti riceveranno una bellissimo cappello da cowboy a led, una lanterna, una calza della befana con varie sorprese, un punchball e altre sorprese; inoltre gli iscritti potranno recarsi in 6 attività commerciali di Selvino per ritirare l’adesivo da applicare al pass di iscrizione necessario il giorno della Minimarcia per ritirare prima della partenza la lanterna led e al termine della camminata per ritirare la calza della Befana.