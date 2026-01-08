Un 2025 di successi per i Pinguini Tattici Nucleari, tra dischi di Platino e tour negli stadi

Un 2025 di successi

Nel 2025 i Pinguini Tattici Nucleari sono stati i terzi artisti più certificati, con 22 dischi di Platino e due d’Oro. Inoltre, sono stati l’unica band con quattro album nella top 100 annuale Fimi e gli unici artisti pop con più album presenti contemporaneamente in una classifica settimanale, record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy.