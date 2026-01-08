Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Un 2025 di successi per i Pinguini Tattici Nucleari, tra dischi di Platino e tour negli stadi

MUSICA. Si confermano la band più importante del panorama italiano: «Hello World» al settimo posto degli album più venduti.

Redazione Web
Redazione Web
I Pinguini Tattici Nucleari
I Pinguini Tattici Nucleari

Bergamo

Un 2025 di grandi successi per i Pinguini Tattici Nucleari, senza dubbio la band più importante del panorama musicale italiana. L’album «Hello world», uscito nel 2024 raggiungendo il disco d’Oro in una settimana fino al terzo disco di Platino, nel 2025 ha centrato la top 10 degli album più venduti, chiudendo in settima posizione. Nella top 100 ben cinque singoli.

Un 2025 di successi

Nel 2025 i Pinguini Tattici Nucleari sono stati i terzi artisti più certificati, con 22 dischi di Platino e due d’Oro. Inoltre, sono stati l’unica band con quattro album nella top 100 annuale Fimi e gli unici artisti pop con più album presenti contemporaneamente in una classifica settimanale, record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy.

Tra radio e stadi

Un successo anche radiofonico: tutti i singoli tratti dall’album «Hello word» hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche Earone e i tre brani in rotazione nel 2025, «Islanda», «Bottiglie Vuote» con Max Pezzali e «Amaro» sono presenti nella top 100 dei brani più trasmessi. Un successo anche il tour negli stadi della scorsa estate, con nove date sold out e oltre 420mila biglietti venduti.

