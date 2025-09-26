Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

«Una battaglia dopo l’altra», Leonardo di Caprio in sala con il nuovo film di Paul Thomas Anderson

NEL WEEKEND. Sempre da Venezia arriva anche «The voice of Hind Rajab», diretto dalla tunisina Kaouther Ben Hania, premiata con il Leone d’argento.

Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri
Leonardo di Caprio
Leonardo di Caprio

Apriamo la rassegna cinematografica del weekend con «Una battaglia dopo l’altra», nuovo thriller drammatico diretto da Paul Thomas Anderson, che arriva nelle sale italiane portando sul grande schermo un cast stellare. Tra gli interpreti troviamo Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro e Regina Hall. Liberamente ispirato al romanzo «Vineland» di Thomas Pynchon, il film mette al centro Bob Ferguson, ex rivoluzionario che ha provato a rifarsi una vita ma viene trascinato nuovamente nella violenza quando un colonnello suprematista rapisce sua figlia. Presentato al Festival di Venezia, il film segna il ritorno del regista a un cinema politico e personale.

Sempre da Venezia arriva anche «The voice of Hind Rajab», diretto dalla tunisina Kaouther Ben Hania, premiata con il Leone d’argento. Il film racconta con toni estremamente realistici la vicenda di una bambina intrappolata in un’auto durante il conflitto a Gaza, mentre i soccorritori tentano disperatamente di salvarla: una storia vera che a Venezia ha riscosso quasi 25 minuti di applausi.

Accanto a titoli così intensi, il cartellone offre anche spazi di leggerezza. È il caso della pellicola «Esprimi un desiderio», firmata da Volfango De Biasi, che gioca con elementi di commedia e magia per parlare di sogni e relazioni familiari. Tra gli interpreti spiccano nomi noti della comicità italiana tra cui Max Angioni, Diego Abatantuono e Gaetano Bruno. Dello stesso genere anche «Il padre dell’anno», diretto da Hallie Meyers-Shyre, con Michael Keaton come protagonista di una commedia che affronta i rapporti complicati tra genitori e figli, tra ironia e tenerezza.

Per i più piccoli, e non solo, è in arrivo dalla DreamWorks «La casa delle bambole di Gabby», film che si mescola all’animazione ad opera del regista Ryan Crego, ambientato in un universo colorato e misterioso, che promette avventura e divertimento per tutta la famiglia.

Non mancano infine le proiezioni speciali. Fino al 1° ottobre sarà in sala «Queen Rock Montreal», la registrazione del concerto del 1981 che riporta sul grande schermo tutta la potenza di Freddie Mercury e dei Queen. Pochi giorni dopo, dal 29 settembre al 1° ottobre, toccherà invece a «Twin Peaks» di David Lynch, occasione preziosa per rivedere sul grande schermo i misteri e le atmosfere surreali che hanno fatto scuola. Un fine settimana dunque fitto di proposte: dalle riflessioni politiche e drammatiche ai racconti familiari, dalle risate leggere all’animazione, fino agli eventi che celebrano musica e culto cinefilo.

Scopri qui la programmazione completa dei cinema bergamaschi: https://www.ecodibergamo.it/cinema/

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
musica
teatro
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitto armato
leonardo dicaprio
Paul Thomas Anderson
Sean Penn
Benicio Del Toro
Kaouther Ben Hania
Queen