Zuppi e Ceruti a Bergamo, l’incontro si sposta al Centro Congressi

«Costruire la pace» con Zuppi e Ceruti

Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Ceruti, filosofo e professore emerito dell’Università Iulm di Milano, si confronteranno sul significato della pace nel nostro tempo e sulla responsabilità di persone, istituzioni e comunità nel costruirla e custodirla. A moderare l’incontro sarà Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo.