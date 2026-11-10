Zuppi e Ceruti a Bergamo, l’incontro si sposta al Centro Congressi
L’APPUNTAMENTO. Il 12 novembre alle 18 l’ultimo appuntamento di «Comunità in dialogo»: cambio di sede per il grande interesse. Ancora alcuni posti disponibili.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Cambia la sede dell’incontro «Costruire la pace» con il cardinale Matteo Maria Zuppi e il filosofo Mauro Ceruti, in programma a Bergamo giovedì 12 novembre alle 18. A seguito del grande interesse suscitato, l’appuntamento si terrà al Centro Congressi Giovanni XXIII, anziché in Sala Funi, come inizialmente previsto.
«Costruire la pace» con Zuppi e Ceruti
Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Ceruti, filosofo e professore emerito dell’Università Iulm di Milano, si confronteranno sul significato della pace nel nostro tempo e sulla responsabilità di persone, istituzioni e comunità nel costruirla e custodirla. A moderare l’incontro sarà Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo.
La serata conclude la seconda edizione di «Comunità in dialogo», la rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in occasione del 35° anniversario della Fondazione.
Come partecipare all’incontro a Bergamo
Moderato da Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo, l’incontro conclude la seconda edizione di «Comunità in dialogo», la rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in occasione del 35° anniversario della Fondazione.
La serata sarà dedicata al significato della pace nel nostro tempo e alla responsabilità di persone, istituzioni e comunità nel costruirla e custodirla.
Sono ancora disponibili alcuni posti, con registrazione obbligatoria a questo link.
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