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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Zuppi e Ceruti a Bergamo, l’incontro si sposta al Centro Congressi

L’APPUNTAMENTO. Il 12 novembre alle 18 l’ultimo appuntamento di «Comunità in dialogo»: cambio di sede per il grande interesse. Ancora alcuni posti disponibili.

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Redazione Web
Redazione Web

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Zuppi e Ceruti a Bergamo, l’incontro si sposta al Centro Congressi
L’ingresso del Centro Congressi a Bergamo

Bergamo

Cambia la sede dell’incontro «Costruire la pace» con il cardinale Matteo Maria Zuppi e il filosofo Mauro Ceruti, in programma a Bergamo giovedì 12 novembre alle 18. A seguito del grande interesse suscitato, l’appuntamento si terrà al Centro Congressi Giovanni XXIII, anziché in Sala Funi, come inizialmente previsto.

«Costruire la pace» con Zuppi e Ceruti

Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Ceruti, filosofo e professore emerito dell’Università Iulm di Milano, si confronteranno sul significato della pace nel nostro tempo e sulla responsabilità di persone, istituzioni e comunità nel costruirla e custodirla. A moderare l’incontro sarà Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo.

La serata conclude la seconda edizione di «Comunità in dialogo», la rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in occasione del 35° anniversario della Fondazione.

Come partecipare all’incontro a Bergamo

Moderato da Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo, l’incontro conclude la seconda edizione di «Comunità in dialogo», la rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in occasione del 35° anniversario della Fondazione.

La serata sarà dedicata al significato della pace nel nostro tempo e alla responsabilità di persone, istituzioni e comunità nel costruirla e custodirla.
Sono ancora disponibili alcuni posti, con registrazione obbligatoria a questo link.

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