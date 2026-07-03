La «Notte» di Osio si accende di danze, musiche e spettacoli

Era tanto attesa. Ed ora il momento della Notte bianca di Osio Sotto è arrivato. Sabato 4 luglio, dalle 19 alle 2, concerti musicali, mostre d’arte, manifestazioni sportive e bancarelle faranno da trait d’union fra i negozi, bar e ristoranti del centro della città che saranno aperti.

«Una festa a 360°»

«Sono stati tanti i cittadini e le associazioni osiensi che si sono date da fare per la sua organizzazione – sostiene l’assessore alla Attività culturali e ricreative Marcello Mossali –. Speriamo che sia una festa a 360° per tutto il paese e anche per le persone che, ci attendiamo, proverranno da fuori». La musica (dalle 21.30) risuonerà in ogni angolo del centro di Osio con dj, gruppi musicali e cantanti che si esibiranno in piazze e strade: Richard in taxi in piazza Papa Giovanni XXIII, Alba project karaoke in piazza Agliardi, i Cresciutimale in Oratorio, gli Shamals in via delle Ubiere, Sammy in via Matteotti, Alba & Roby in via XXV aprile, Pino Dj in Corso Italia, in Corso Veneto Dj Ricky Pala, Dj Raste, Cugini per caso e Sinagua, Disaster zone in via Roma, Dj Nunzio in via Libertà, gli 000 from momento lab in via Petrocchi. Completeranno il programma musicale la Bam Radio che trasmetterà dal Green park in via Manzoni e, nel cortile del centro diurno San Donato, lo spettacolo «Gli aquiloni nella notte bianca» con musica di Luigi & Giovanni. «Molti di questi gruppi e cantanti – spiega ancora Mossali – suoneranno di fronte a bar e ristoranti che, grazie alla musica, attireranno la folla per le strade».

Tra arte e sport

Grande spazio sarà dato all’arte con la mostra dei quadri di Walter Cattaneo in piazza Papa Giovanni XXIII, di Enrico Adami in via XXV aprile, di Nicoletta Leonetti in via Roma nella chiesetta di San Filippo Neri e, in via XXV aprile, il miniset fotografico anni 70 dello studio Trussardi photo in collaborazione con Jc Garage. E allo sport con in piazza Papa Giovanni XXIII l’esibizione di Pole Dance a cura della palestra P.Power e di Muay Thai a cura dell’Asd AsenFightinClub, il torneo di Beach Volley della consulta giovani al Green park in via Manzoni.