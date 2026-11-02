Assoutenti, prezzi alle stelle: zucchine +31% a ottobre. Listini impazziti anche per i prodotti tecnologici

La tecnologia al centro

Tra i beni che stanno subendo i rincari più pesanti compaiono quelli legati alla tecnologia: i prezzi dei supporti per le registrazioni (Cd, Dvd, ecc,) salgono di oltre il doppio su base annua segnando un +107,8%, mentre accessori come hard disk, chiavette usb e schede di memoria aumentano del 41,1%; computer, laptop e tablet rincarano del 29,5% - spiega Assoutenti.

Il comparto cibo

Altra nota dolente quella relativa agli alimentari: i prezzi degli ortaggi a frutto, ossia pomodori, zucchine e zucche, melanzane, peperoni e cetrioli salgono ad ottobre di quasi il 31% su base annua, fragole, mirtilli e frutti di bosco del 29,3%, cavoli, cavolfiori, broccoli, asparagi, cicoria, insalata del 13%, i legumi dell’11,7%, cipolle, carote e aglio dell’11,1%. La lista prosegue con le uova (+7,3%), patate (+7,2%), frutta (+4,3%), carne (+4,2%).

L’energia e le bollette

«Non c’è settore che non stia risentendo degli effetti della guerra, e i listini al dettaglio crescono di mese in mese con conseguenze deleterie sulle famiglie - spiega il presidente Gabriele Melluso - In molti casi come gli alimentari, l’energia e i trasporti si tratta di voci primarie a cui i consumatori non possono rinunciare, e in tali comparti i rincari stanno pesando come un macigno su redditi e capacità di spesa. L’Italia sta tornando velocemente ai valori della crisi del 2022, e ci aspettiamo che il governo agisca in fretta».