La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di cantieri pubblici a rischio stop per il mancato pagamento delle compensazioni legate al caro materiali . Dei quasi 13mila interventi censiti a livello nazionale dal Centro studi di Ance, 1.509 (circa il 12%) si concentrano sul territorio lombardo, seguito da Lazio (1.060) e Campania (1.052). L’analisi riguarda gli appalti relativi a gare precedenti al 30 giugno 2023, con cantieri attivi al 30 novembre 2025.

Caro materiali, mancano i ristori alle imprese

Opere pubbliche a rischio in Lombardia

In Lombardia 693 cantieri in attesa dei ristori (il 45,9%) fanno capo agli enti locali e riguardano interventi di edilizia scolastica, viabilità, difesa del territorio, rigenerazione urbana e recupero del patrimonio culturale. Altri 325 sono di competenza delle municipalizzate, 279 di enti pubblici non economici, 124 di società a partecipazione pubblica e 88 di altre stazioni appaltanti.

L’appello di Ance Bergamo

«Non possiamo permetterci un rallentamento dopo i grandi sforzi che imprese e pubblica amministrazione hanno fatto per mettere a terra il Pnrr», sottolinea Renato Guatterini, presidente di Ance Bergamo. Oltre al saldo degli arretrati, l’associazione chiede meccanismi efficaci di revisione dei prezzi, prezzari aggiornati e certezza dei tempi di pagamento. «È prioritario trovare le risorse per rifondere alle imprese i maggiori costi sostenuti e non compromettere la crescita e l’occupazione della regione e della nostra provincia».