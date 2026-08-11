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Economia Martedì 11 Agosto 2026

Data center a Cornaredo: Ets progetterà la struttura

LA SCOMMESSA. Acquisita da Equans Italia, ha un valore complessivo di 895mila euro. Prevede la realizzazione di un edificio nel Milanese.

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Data center a Cornaredo: Ets progetterà la struttura
I data center si stanno diffondendo rapidamente anche nel nostro Paese

La progettazione edile e strutturale, insieme agli impianti elettrici e speciali del data center DC12 di Cornaredo sarà in capo alla Ets di Villa d’Almé. La società bergamasca - attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quotata su Euronext Growth Milan - ha infatti acquisito una commessa da Equans Italia del valore complessivo di 895mila euro (oltre oneri di legge). Una commessa che rafforza la posizione dell’azienda nel settore dell’ingegneria per la data center economy e l’It infrastructure.

«Questa nuova commessa per il data center DC12 da parte di un leader globale nei servizi multi-tecnologici come Equans Italia, parte del gruppo francese Bouygues, rappresenta per Ets un’ulteriore conferma dell’eccellenza delle nostre competenze ingegneristiche in un settore altamente strategico e in forte espansione come quello dei data center - ha affermato Donato Romano, presidente di Ets -. Continuiamo ad affiancare i grandi player con soluzioni di progettazione integrata ad alto valore d’innovazione e sostenibilità».

La società bergamasca, che conta circa 70 dipendenti, nel 2025 ha registrato un valore della produzione pari a 16milioni, in crescita del 5,7% rispetto all’esercizio precedente.

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