Data center a Cornaredo: Ets progetterà la struttura

La progettazione edile e strutturale, insieme agli impianti elettrici e speciali del data center DC12 di Cornaredo sarà in capo alla Ets di Villa d’Almé. La società bergamasca - attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quotata su Euronext Growth Milan - ha infatti acquisito una commessa da Equans Italia del valore complessivo di 895mila euro (oltre oneri di legge). Una commessa che rafforza la posizione dell’azienda nel settore dell’ingegneria per la data center economy e l’It infrastructure.