È morto Angelo Goffi, fondatore di Italcanditi: aveva 89 anni

Lutto nel mondo dell’imprenditoria bergamasca. È morto domenica 8 novembre, all’età di 89 anni, Angelo Goffi, fondatore di Italcanditi , storica azienda alimentare di Pedrengo . Si è spento dopo una breve malattia.

Goffi aveva fondato Italcanditi nel 1963 , avviando un’attività specializzata nella produzione di frutta candita e marron glacé, diventata negli anni un importante gruppo del settore alimentare, attivo anche nella produzione di preparati di frutta per yogurt e gelati.

Nel 1998 la famiglia aveva ceduto una quota di maggioranza al gruppo francese Pernod Ricard, riacquistandola nel 2001. Nel 2019 era entrato nel capitale il fondo Investindustrial, mentre la famiglia Goffi aveva mantenuto una partecipazione del 30%. L’imprenditore lascia i figli Maurizio e Patrizia.