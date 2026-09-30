Ets punta su competenze e mercati esteri, ricavi : +15%

Il commento arriva a margine della presentazione dei risultati del primo semestre 2026 della società quotata sul mercato «Egm» della Borsa di Milano: ricavi in crescita del 15,5%, passati da 6,4 a 7,4 milioni di euro e un valore della produzione salito del 19,7%, pari a 7,7 milioni. In contrazione Ebitda e Ebit.

Donato Romano, presidente di Ets

La prima passa in un anno da 1,6 a 1,4 milioni, con un calo che la società addebita a maggiori costi operativi (più 29,6%), oneri diversi di gestione e un più 24% nel costo del personale, mentre l’Ebit scende di 324mila euro a causa di minore marginalità operativa e all’aumento di ammortamento e svalutazioni. In calo anche l’utile netto a 788mila euro (era oltre il milione a giugno 2025). Per il biennio 2026 - 2027 Ets conferma l’intenzione di investire sul personale per consolidare la struttura aziendale e crescere in competenze specifiche.