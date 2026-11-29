Tra il 2 e il 3 novembre, i banchi frigo di centinaia di supermercati europei - di cui almeno venti in Italia - sono impazziti e hanno improvvisamente alzato la temperatura fino a 50 gradi. La stessa cosa era successa qualche settimana prima in Francia, dove a metà ottobre sono stati colpiti circa 700 punti vendita. Le prime stime, relative alla sola Francia, parlano di danni per decine di milioni di euro. A causare il malfunzionamento è stato un attacco informatico coordinato, che ha portato a galla un problema che riguarda l’intera filiera della refrigerazione commerciale: gli impianti sono più connessi rispetto a prima, ma non sempre vengono protetti adeguatamente.

Come è successo

I cyber attacchi hanno colpito le centraline che controllano il funzionamento dei frigoriferi: molti dispositivi sono connessi in rete e hanno un sistema di supervisione che regola le temperature e attiva la funzione di sbrinamento a distanza. Gli aggressori sono riusciti ad alterarne i parametri sfruttando degli accessi da remoto non protetti e avviando lo sbrinamento forzato dei banchi.

«L’evoluzione continua delle minacce richiede di mantenere alta l’attenzione e aggiornare costantemente sistemi e procedure» «Ciò che abbiamo capito finora è che i computer che raccoglievano le informazioni dei banchi avevano un indirizzo di rete pubblico, conoscendolo chiunque poteva collegarsi alle macchine. L’accesso al sistema è protetto da una password, ma è possibile che non fosse mai stata cambiata o che fosse molto semplice», spiega Igor Lauri, vicepresidente di Assocold, l’associazione dei costruttori di impianti di refrigerazione commerciale. Che aggiunge: «Per provocare danni, però, non bastava accendere lo sbrinamento: bisognava anche disattivare gli allarmi per le temperature troppo alte. La mia impressione è che a condurre l’attacco ci fosse qualcuno con delle conoscenze specifiche degli impianti».

Sistemi in rete

Tra le realtà che operano nel settore c’è il gruppo Epta, leader globale nella refrigerazione commerciale con un fatturato al 2025 di 1,72 miliardi di euro e circa diecimila dipendenti. «Gli impatti degli attacchi in Italia sono stati nel complesso contenuti, sia in termini di danni materiali che di difficoltà di ripartenza - dichiara Francesco Mastrapasqua, responsabile degli affari istituzionali dell’azienda e presidente di Assocold -. La rete italiana ha dimostrato un buon livello di resilienza: il settore ha sviluppato negli anni una crescente attenzione alla cybersicurezza, anche se l’evoluzione continua delle minacce richiede di mantenere alta l’attenzione e aggiornare costantemente sistemi e procedure».

Poiché i criminali informatici hanno colpito i sistemi di rete a cui sono connessi i banchi frigo, alcuni osservatori hanno ipotizzato che i macchinari analogici fossero in salvo: «È sbagliato pensare che i supermercati più vecchi siano più sicuri - sottolinea Mastrapasqua -. Al contrario, sono proprio questi a presentare maggiori vulnerabilità, soprattutto quando i controllori elettronici non sono più supportati o aggiornati dai fornitori. I sistemi più moderni, invece, sono dotati di sistemi di monitoraggio che permettono di individuare più rapidamente eventuali anomalie, intervenire tempestivamente e, in caso di attacchi, ripartire più velocemente».

Un settore in allerta

«La criticità messa in luce dagli attacchi non riguarda un singolo soggetto, ma l’intero settore della refrigerazione», gli fa eco Lauri, secondo cui sarebbe stato proprio il precedente francese a evitare conseguenze ben più gravi anche in Italia: «Quell’incidente potrebbe aver spinto gli esercenti a controllare le proprie reti, limitando i danni della seconda ondata».

Come difendersi

Da dove ripartire per evitare che si verifichi un nuovo attacco? «Bisogna verificare le architetture di rete e i punti di connessione, evitare l’esposizione diretta sul web, controllare gli accessi e installare gli aggiornamenti», afferma il responsabile degli affari istituzionali di Epta: «I sistemi digitali permettono di coordinare gli impianti, risparmiare energia e migliorare la gestione del punto vendita. Sono vantaggi importanti, ma per coglierne i benefici occorre considerare anche la cybersicurezza».