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Economia Lunedì 05 Ottobre 2026

Gasolio, scade lo sconto sull’accise. Forse rincari

IL COSTO DEL CARBURANTE. Secondo Adusbef la guerra in Medio Oriente ha determinato una maggior spesa per gli automobilisti di 4,7 miliardi.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

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Gasolio, scade lo sconto sull’accise. Forse rincari
Stop allo sconto sull’accise

Italia

Scade lunedì 5 ottobre lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel.

Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell’ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutta Italia. In base allo studio del Codacons, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in sette giorni di 11 centesimi di euro, pari ad un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno.

Sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in sette giorni di 11 centesimi di euro, pari ad un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno

Intanto, secondo Adusbef, in soli 6 mesi il caro-carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori, e solo a luglio e agosto l’aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro.

La guerra in Medio Oriente ha determinato una maggiore spesa a titolo di rifornimenti alla pompa per complessivi 4,7 miliardi di euro a carico degli automobilisti

Considerando il periodo compreso tra i mesi di marzo e di agosto, i litri di benzina e gasolio venduti su strade e autostrade italiane (escludendo l’extra-rete) in ogni singolo mese, e i prezzi medi mensili dei carburanti alla pompa, gli automobilisti hanno speso in 6 mesi circa 30 miliardi di euro a titolo di rifornimenti - spiega Adusbef in un comunicato -. Nell’analogo periodo del 2025, il conto era stato invece di 25,3 miliardi di euro. Questo significa che, a partire dall’inizio del conflitto, la guerra in Medio Oriente ha determinato una maggiore spesa a titolo di rifornimenti alla pompa per complessivi 4,7 miliardi di euro a carico degli automobilisti - calcola l’associazione.

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