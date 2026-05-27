La carenza di personale e, soprattutto, la mancanza di profili adeguati da assumere, è una delle piaghe che tocca tutte le aziende bergamasche. Il problema è noto da anni e si moltiplicano le iniziative sul territorio che puntano a eliminare il mismatch, ovvero il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro ma, nonostante gli sforzi, la questione resta sul tavolo di tutti i responsabili del personale e non solo.

L’idea di due giovani ventenni

Danny Longhi e Nicolas Ricardi, due giovani bergamaschi di 24 e 26 anni, però, credono che la questione debba essere affrontata da un punto di vista differente. «Le aziende manifatturiere del nostro territorio fanno cose straordinarie ma non riescono a parlare con la nostra generazione - spiegano -. Non è un problema di stipendi o di benefit, è un problema di codice, di linguaggio, di racconto».

Da qui nasce l’idea di creare una piattaforma - «Generazione How» - un luogo virtuale in cui le aziende si possono raccontare nel modo giusto e soprattutto capace di portare questo messaggio nei luoghi più seguiti: i social che la Gen Z guarda davvero.

«Le aziende manifatturiere del nostro territorio fanno cose straordinarie, ma non riescono a parlare con la nostra generazione. Non è un problema di stipendi o di benefit, è un problema di codice, di linguaggio, di racconto». È così che Longhi e Ricardi fondano la startup NextGen e progettano un portale web dove le aziende che cercano personale possono avere la propria scheda, raccontata con il «linguaggio dei giovani». Sfogliando «Generazione How» il cambio di comunicazione è evidente: ogni impresa è presentata con poche righe, i contatti per seguirla sui profili social sono immediati e intuitivi e oltre ai video di chi ci lavora il processo di selezione viene descritto chiaramente e con il dettaglio dei giorni che passeranno dall’invio della candidatura alla fase di colloquio. Nessun «le faremo sapere», i tempi sono certi, i passaggi chiari.

Il portale Generazione How

Quattro le aziende partner che stanno inaugurando il progetto: la Tav Vacuum Furnaces e la Diachem di Caravaggio, la Taramelli di Bonate Sopra e la Fresh Ways di Treviglio. Ogni pagina ha poi un video che spiega cosa succede nei primi 90 giorni di lavoro e raccoglie le testimonianze di chi lavora in azienda da anni. Prima ancora di candidarsi l’utente scopre quali sono gli elementi che completano lo stipendio: welfare, orario, strumenti operativi, ore di formazione. Infine, la candidatura, con un link che rimanda ai format interni alle aziende. Partito ufficialmente il 27 aprile, al portale si aggiunge la community e la costruzione del brand. Quattro le aziende partner che stanno inaugurando il progetto: Tav Vacuum Furnaces e Diachem di Caravaggio, Taramelli di Bonate Sopra e Fresh Ways di Treviglio.

Una generazione tra social e podcast

«Questo progetto è nato nella Bassa Bergamasca e non sarebbe potuto partire altrove - spiegano i fondatori -. È nato qui perché c’è una densità di aziende, di istituzioni e di voglia di mettersi in gioco che in Italia è rara». Rispetto al rapporto tra giovani e manifattura Longhi aggiunge: «Quello che vediamo, andando nelle aziende, parlando con i ragazzi, è che il problema non è la mancanza di interesse. È la mancanza di un ponte». Per questo i due fondatori, alla guida di un team di 6 persone (tutti giovanissimi) hanno creato il portale che presenta «le aziende del territorio raccontandole nel modo in cui noi, generazione cresciuta tra social e podcast, possiamo davvero ascoltarle».

Tra i primi che hanno creduto al progetto c’è Gerolamo Soliveri, responsabile dell’innovazione in Tav Vacuum, fondata dalla sua famiglia, che spiega: «Non posso dire che normalmente non riceviamo curriculum, ma è vero che dopo pochi giorni dalla pubblicazione sul portale ci ha contattato un ingegnere aerospaziale di Treviglio che non ci conosceva e faceva tuttaltro». Ecco il quid su cui Longhi e Ricardi puntano: una comunicazione mirata per risultati precisi.