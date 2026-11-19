Più contratti, ma meno lavoro. È uno scenario frammentario quello del lavoro in somministrazione (interinale), secondo quanto ricostruito dalla Nidil-Cgil Bergamo partendo dai dati Ebitemp-Inail e dell’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia.

Lo scorso anno, infatti, in Bergamasca ogni trimestre sono state mediamente 19.224 le persone impiegate con questa formula, in aumento dello 0,7% sul 2024. E se Bergamo viaggia a ritmo più spedito della media regionale, che registra anzi un arretramento del 2,2%, il volume complessivo delle giornate lavorate scende dello 0,5%, a fronte di una crescita del 3,1% dei rapporti avviati (45.227, perché ogni dipendente può firmare più contratti).

Il ricorso al part-time, che colpisce ora anche la componente maschile, in contropiede all’immaginario comune: se gli occupati in somministrazione a tempo ridotto sono aumentati mediamente dell’8,4% (segna il meno 2,4%, invece, il tempo pieno), tra gli uomini si tocca addirittura il più 26,9% (da 1.673 a 2.122 addetti); viceversa tra le donne, che pur restano la maggioranza in questo inquadramento, si assiste a una sostanziale invarianza

Più tempo ridotto fra gli uomini

Al tempo stesso si diffonde il ricorso al part-time, che colpisce ora anche la componente maschile, in contropiede all’immaginario comune: se gli occupati in somministrazione a tempo ridotto sono aumentati mediamente dell’8,4% (segna il meno 2,4%, invece, il tempo pieno), tra gli uomini si tocca addirittura il più 26,9% (da 1.673 a 2.122 addetti); viceversa tra le donne, che pur restano la maggioranza in questo inquadramento, si assiste a una sostanziale invarianza (da 3.724 a 3.729 lavoratrici, appena lo 0,1% in più).

Peraltro la somministrazione part-time prende piede pure nella manifattura, dove un tempo era più rara: sul totale degli interinali, quelli a tempo parziale sono saliti al 9,3% nei metalli (nel 2024 l’incidenza era al 6,4%), al 10,5% nella chimica (era al 6%), al 6,9% nella meccanica (dal 3,5%).

Come rileva la Cgil, è «una tendenza che merita particolare attenzione» perché «potrebbe indicare un crescente ricorso a riduzioni di orario decise dalle imprese, con conseguenze dirette sulle retribuzioni».

In media 62 giorni lavorati

Le assunzioni si susseguono per «ingaggi» non sempre lunghi: su base trimestrale, in media un contratto copre 62 giorni su 91 (l’equivalente di un giorno in meno rispetto al 2024). Ne discende, secondo il sindacato, «una successione di scadenze e rinnovi che rende difficile programmare il proprio futuro e avere certezze sulla continuità del reddito».

«La somministrazione è presente in Italia da oltre 25 anni ed è nata come strumento per facilitare l’accesso al mondo del lavoro e l’incontro tra domanda e offerta – sottolinea Francesco Chiesa, segretario generale del Nidil Bergamo –. I dati del 2025, in linea con le tendenze degli anni precedenti, ci mostrano però come questo strumento venga troppo spesso utilizzato per scaricare il rischio d’impresa sulle lavoratrici e sui lavoratori». C’è poi una frattura legata al genere: le lavoratrici in somministrazione sottoscrivono mediamente tre contratti all’anno, contro gli 1,8 degli uomini, fenomeno che si accentua soprattutto nei servizi. «A pagare il prezzo più alto di questa organizzazione del lavoro sono soprattutto le donne e chi lavora a orario ridotto – rimarca Chiesa –. In un contesto in cui il costo della vita continua a crescere e trovare una casa è sempre più difficile, la discontinuità dei contratti e del reddito rischia di compromettere la possibilità stessa di condurre una vita dignitosa. E tra le conseguenze meno visibili della precarietà ce n’è una particolarmente attuale: oggi molte persone vorrebbero aderire allo sciopero generale del 20 novembre, ma hanno paura di perdere il lavoro. Quando anche esercitare un diritto diventa motivo di timore, abbiamo un problema che va ben oltre la durata dei contratti».

In maggioranza stranieri

Sono molteplici le variabili socio-demografiche che pesano sul maggiore o minore ricorso al lavoro interinale. Anche sotto il profilo della nazionalità il divario è significativo: a trainare l’espansione dell’occupazione interinale è la forza lavoro di origine straniera (più 8,6% nell’ultimo anno), che rappresenta ormai il 31,8% di questa platea (ben 6,5 punti sopra il dato lombardo), mentre nel 2025 gli italiani hanno evidenziato una flessione del 2,6%.