McDonald’s apre a Clusone: 45 posti di lavoro

Entro il 13 ottobre

Per partecipare ai colloqui individuali occorre candidarsi on line entro il 13 ottobre sul sito McDonalds.it, allegando il proprio curriculum vitae e compilando un primo questionario. I profili idonei svolgeranno un test attitudinale e, se superato, verranno convocati per incontrare i reclutatori e il personale di altri ristoranti McDonald’s della zona. L’azienda cerca candidati con attitudine al lavoro di squadra e al contatto con il cliente, offrendo percorsi di formazione e contratti stabili (il 95% del totale).