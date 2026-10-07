McDonald’s apre a Clusone: 45 posti di lavoro
IMPIEGO. L’azienda cerca candidati con attitudine al lavoro di squadra e al contatto con il cliente, offrendo percorsi di formazione e contratti stabili (il 95% del totale).Lettura meno di un minuto.
Clusone
Nuove opportunità lavorative in Alta Val Seriana: McDonald’s sbarca a Clusone e avvia le selezioni per l’assunzione di 45 persone da inserire nell’organico del nuovo ristorante.
Un’operazione che si inserisce nel piano d’espansione nazionale dell’azienda, che per il 2026 punta a 5.000 nuovi ingressi in tutta Italia. L’evento di selezione farà tappa a Clusone nella prima metà di ottobre con il «McDonald’s Job Tour».
Entro il 13 ottobre
Per partecipare ai colloqui individuali occorre candidarsi on line entro il 13 ottobre sul sito McDonalds.it, allegando il proprio curriculum vitae e compilando un primo questionario. I profili idonei svolgeranno un test attitudinale e, se superato, verranno convocati per incontrare i reclutatori e il personale di altri ristoranti McDonald’s della zona. L’azienda cerca candidati con attitudine al lavoro di squadra e al contatto con il cliente, offrendo percorsi di formazione e contratti stabili (il 95% del totale).
L’arrivo del colosso del fast food rappresenta un’importante ricaduta occupazionale per la comunità locale e i paesi vicini. Con oltre 825 locali nella penisola, la catena opera per il 90% in franchising con imprenditori della zona e fornitori prevalentemente italiani.
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