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Economia / Val Calepio e Sebino Martedì 15 Settembre 2026

Salone Nautico di Genova, una decina di aziende bergamasche in vetrina

LA NAUTICA. Dall’1 al 6 ottobre al Salone Nautico di Genova anche Riva, Rio Yachts, Fim, Sessa Marine e Solemar: il comparto bergamasco vale oltre 600 milioni.

Lettura 1 min.
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Salone Nautico di Genova, una decina di aziende bergamasche in vetrina

A bordo, si parte «We are made of sea», siamo fatti di mare, con la flotta bergamasca attesa sotto la lanterna. Si è alzato il sipario, nella mattinata di martedì 15 settembre a Milano, con la conferenza stampa di presentazione da parte di Confindustria Nautica, sulla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova in programma dal 1-6 ottobre. A Genova attraccheranno una decina di aziende «Made in Bergamo» di respiro mondiale, tra cantieristi e accessoristi, tra i quali Riva, Rio Yachts, Fim Fabbrica Italiana Motoscafi, Sessa Marine e Solemar Italia. Brand che si avvalgono di collaborazioni e forniture di un comparto provinciale che macina un giro d’affari annuo complessivo di oltre 600 milioni di euro e una forza lavoro di oltre 3 mila unità.

Salone Nautico di Genova, una decina di aziende bergamasche in vetrina

Un Salone dai grandi numeri

Dalla presentazione di questa mattina a Milano, è emerso un andamento del mercato positivo, nonostante le complessità geopolitiche mondiali. «Abbiamo chiuso un 2025 con ottime performance e un 2026 meno performante», ha chiarito Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, «superlative le performance nel settore superyacht, oltre 24 metri di lunghezza e in contrazione per le marche di piccole dimensioni, sino ai 12 metri».

Salone Nautico di Genova, una decina di aziende bergamasche in vetrina

Un Salone che si annuncia da grandi numeri, con una superficie di oltre 220 mila mq tra terra e acqua e vedrà in esposizione oltre 1000 imbarcazioni e 250 novità. Ha spiegato Luciano Paissoni di Confindustria Nautica, presente alla conferenza stampa di Milano e ad. di Foresti&Suardi di Predore: «Archiviato Cannes, Genova, che è uno dei riferimento mondiali del settore, sarà un banco di prova per capire l’andamento dei settore per il 2027-2028, ma anche un punto di incontro per tanti appassionati del mare».

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