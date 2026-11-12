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Economia Giovedì 12 Novembre 2026

Sys-Dat Group rileva il 60% di Soluzione 1. Terza acquisizione del 2026 per il gruppo milanese

L’OPERAZIONE. L’a.d. Neuroni: «Le nostre acquisizioni si rivolgono ad aziende che completano la nostra offerta nei mercati già consolidati o che ci aprono a nuovi segmenti.

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Sys-Dat Group rileva il 60% di Soluzione 1. Terza acquisizione del 2026 per il gruppo milanese
Matteo Neuroni, amministratore delegato di Sys-Dat Group

Milano

Nuova acquisizione per Sys-Dat Group. Il gruppo milanese dell’Ict – quotato su Euronext Milan nel segmento Star, con oltre 700 dipendenti e attivo nello sviluppo di software e gestionali per le aziende – ha acquisito il 60% di Soluzione 1.

Soluzione 1 di Ghisalba, fondata nel 2005, conta una ventina di dipendenti e, insieme alla controllata milanese Caplab, sviluppa software proprietari per medie e grandi imprese. Tra i suoi prodotti ci sono una piattaforma per la gestione dei dispositivi mobili aziendali, una per il ticketing elettronico nel trasporto pubblico locale e una per la logistica di magazzino.

L’acquisizione di Soluzione 1 è la terza per Sys-Dat Group nel 2026: le altre due, completate a febbraio, hanno portato all’ingresso nel gruppo della società di consulenza padovana Et.ics e della romana Technis Blu, che sviluppa soluzioni per i gestionali aziendali.

«Le nostre acquisizioni si rivolgono ad aziende che completano la nostra offerta nei mercati già consolidati o che ci aprono a nuovi segmenti. In questo caso, abbiamo trovato entrambe le caratteristiche», spiega l’a.d. di Sys-Dat Group Matteo Neuroni. Che continua: «Grazie a Soluzione 1 entreremo in mercati dove non siamo ancora presenti, come il trasporto pubblico e gli aeroporti, e miglioreremo la nostra offerta di soluzioni per il retail e la Gdo».

Il 60% del capitale sociale di Soluzione 1 è stato acquisito da Sys-Dat Group, mentre il restante 40% sarà oggetto di un’opzione put a favore del venditore e di un’opzione call a favore di Sys-Dat Group, esercitabili dopo l’approvazione del bilancio di esercizio di Soluzione 1 al 31 dicembre 2029 ed entro il 30 aprile 2030.

Un’altra operazione

È inoltre previsto che la società di Ghisalba rilevi entro il 30 novembre di quest’anno il 20% della controllata Caplab, che si occupa di software per la logistica e l’organizzazione dei flussi informativi e di cui Soluzione 1 già possiede l’80%. Successivamente Caplab sarà incorporata in Soluzione 1.

«Per diversi anni ci siamo occupati di soluzioni personalizzate, rivolgendoci alle aziende medio-grandi», ricorda l’a.d. di Soluzione 1 Andrea Todeschini. «Negli ultimi anni, però, abbiamo effettuato importanti investimenti sui prodotti proprietari, che ci hanno permesso di creare valore interno e di dare continuità all’azienda». «Il portafoglio di soluzioni di proprietà di Soluzione 1 è ciò che ci ha convinti a effettuare l’acquisizione», sottolinea Neuroni, secondo cui la proprietà intellettuale dei software dell’impresa orobica permetterà a Sys-Dat Group di crescere in termini di volumi e di numero di clienti nel prossimo triennio.

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