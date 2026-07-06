Aeroporto di Orio, «nel 2040 passeggeri a quota 23 milioni»

L’aeroporto di Orio al Serio cresce ancora: entro il 2040 il «Caravaggio», che oggi si attesta sui 17 milioni di passeggeri, raggiungerà quota 23 milioni. La previsione è arrivata nella mattinata di lunedì 6 luglio, nell’ambito della conferenza stampa di annuncio e presentazione dell’avvio del dibattito pubblico relativo al Piano di sviluppo aeroportuale 2029-2043, il punto di avvio del procedimento per il piano di sviluppo aeroportuale fino al 2043.

Gli investimenti

Nel masterplan di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, sono inseriti investimenti per oltre mezzo miliardo di euro. «Negli ultimi 8-10 anni - ha detto il presidente di Sacbo Giovanni Sanga - abbiamo investito diverse centinaia di milioni di euro», con risorse destinate anche «su alcuni aspetti per cui abbiamo l’orgoglio di essere l’unico aeroporto in Italia: gli investimenti per la mitigazione e la compensazione ambientale. Vogliamo continuare così».

L’aeroporto di Orio al Serio

(Foto di Yuri Colleoni) Citando uno studio effettuato da Nomisma ler Assaeroporti, secondo cui «per ogni euro investito nel sistema aeroportuale ne sono generati quasi 3,5», Sanga ha sottolineato che «da qui al 2043, con questi investimenti, saranno generati sul territorio, tra impatti diretti e indiretti, circa 100mila posti di lavoro complessivi rispetto ai 60mila di ora e circa 5 miliardi di valore aggiunto» sul territorio.

I dati nazionali

L’anno scorso, ha detto Costantino Pandolfi (vicedirettore centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture di Enac) in Italia i passeggeri sono stati «230 milioni, la previsione è di arrivare a 304 a livello nazionale. Crediamo molto nella fase partecipativa, un momento di confronto con il territorio».